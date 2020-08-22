蘋果痛批Epic Games執行長：要求「特殊待遇」

《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 近日控告蘋果壟斷市場，蘋果週五 (21 日) 做出最新回擊，批評 Epic 違反蘋果 App Store 規定，不應該在兩方法律戰期間暫時將《要塞英雄》重新上架至 App Store，稱 Epic Games 為自身利益要求蘋果給予「特殊待遇」。

蘋果在法律文件中稱，Epic Games 要求單獨與蘋果談判，並出示 Epic 執行長 Tim Sweeney 的三封郵件，以支持其主張。

自兩家公司槓上法院後，這是蘋果對 Epic Games 的首次重大法律回應。此前一週，Epic 因為在《要塞英雄》內推出「直接付款」功能，用戶可藉此繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定。

蘋果以違反政策為由，火速將這款暢銷遊戲下架，已經下載《要塞英雄》的 iPhone 用戶可以繼續玩，但新用戶無法下載 Fortnite，舊用戶也無法更新至有直接付款功能的版本。

Epic 在蘋果刪除《要塞英雄》後沒多久提出法律訴訟作為回應，指控蘋果試圖逼迫其改變商業行為，更發起一場「解放要塞英雄」(Free Fortnite) 的錦標賽，在活動影片中還出現「反派蘋果」造型。

Epic 執行長 Sweeney 在本月初表示，Epic 不希望得到和其他 iOS 開發商不同的特殊待遇，但蘋果週五的法律文件駁斥這點。

前蘋果高級副總裁 Phil Schiller 在一份聲明中寫道：「2020 年 6 月 30 日，Epic 執行長 Tim Sweeney 寄給我和我的同事一封電子郵件，要求蘋果提供一份附屬協議 (Side Letter)，旨在為 Epic 創造一項特殊交易，將會從本質上改變 Epic 向蘋果 iOS 平台供應 App 的方式。」

Schiller 目前已晉升為 Apple Fellow，負責管理蘋果 App Store。

蘋果表示，Sweeney 這是在請求蘋果允許 Epic 繞道至 App 內購買，讓《要塞英雄》玩家能在 App 直接付費。

Sweeney 在 6 月 30 日一封題為「消費者選擇與競爭 」的郵件中寫道。「由於蘋果施加的限制，Epic 無法在 iOS 應用程式中為消費者提供某些功能。」

郵件提到，蘋果需要取消這種限制，並允許 Epic 為 iOS 客戶提供允許產業競爭的 App 商店和付費選項。信中更指出，Epic 希望蘋果將這些選項公平開放給所有 iOS 開發者。

據悉 Epic 已經向加州法院要求批准一份臨時限制令，以讓《要塞英雄》重新上架至 iPhone 大廠的 App Store 中。

蘋果週五 (21 日) 要求加州聯邦法院法官 Yvonne Gonzalez Rogers 回拒 Epic 的限制令請求，並表示蘋果刪除 Fortnite 也是「自我傷害」行為，更指出 Epic 如今想要尋求緊急救濟，但這「緊急情況」完全是因為 Epic 刻意違反蘋果政策所造成的。

該限制令的聽證會將於周一舉行。