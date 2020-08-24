〈觀察〉航太零組件需求面臨雙重夾擊 供應鏈鋼廠及扣件業者靜待曙光

疫情衝擊航太產業，航空公司在疫情下延後新機交付，航太製造商波音 (Boeing)、空中巴士 (Airbus) 手上飛機庫存滿手，只能減產因應，因航班減少，維修用航太零組件需求放緩，特殊鋼廠榮剛 (5009-TW)、航太扣件廠豐達科 (3004-TW) 等營運靜待回溫。

業界人士指出，雖然航班陸續從 4 月重啟，數量自低點回升，但目前看來仍只是局部復甦，據 OAG Aviation Worldwide 數據資料顯示，全球航空運輸量仍不到疫情前的一半，全球 3 分之 1 的飛機處於停飛狀態。

外媒引述航空分析公司 Cirium 的數據顯示，截至 7 月底止，波音以及空中巴士共累積 628 架已經首飛但未交付的商用客機，其中，波音庫存中包括 462 架商用飛機、空中巴士則是累積 166 架未交付的噴氣式飛機。

在航班驟減、新飛機總產量下降，航空公司不僅更換舊飛機計畫延遲或取消，加上飛機閒置，維修引擎的需求也減少，航空公司也大幅削減售後零件採購支出，雙雙衝擊供應鏈情況，據悉，目前波音雖然加快向供應商付款的速度，但下單速度卻在放慢。

從生產數據來看，截至 7 月，波音今年以來訂單減少 836 架，波音預計，今年僅將生產 240 架飛機，與去年相比減少 3 分之 2，不只波音，空中巴士也已經向零件供應商表示，未來幾年計畫降低飛機產量。