【袁志峰專欄】外圍做好 恒指今周上試26000點

8 月 25 日推介 - 康師傅 (322, 上日收市 $13.56)

1) 股市前景

科技股再受追捧，對利好消息作正面反應，大市成交額亦顯著增加，反映投資者信心改善。本地藍籌受疫情舒緩而做好，對恒指重拾升勢有極大幫助，更上美股連接破頂，估計恒指月底前有機會上試 26000 點。

今天推介是康師傅 (322) ，中期盈利按年增長 58% 至 23.8 億元人民幣，創歷史新高，毛利率按年增 1.5 個百分點至 33.4%，優於市場預期，現價對比歷史本益比 20 倍，以中期盈利增長率而言，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 239 點，隨即拉升至 25500 點後全日窄幅整固，以最高位收市，報 25551 點，升 437 點或 1.7%。成交額增加至 1402 億元，高於 8 月以來日均成交額的 1292 億元。港股通南向淨買入增至 30 億元，8 月累計淨買入 222 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 38 升 8 跌 4 持平。美國政府容許其企業在中國境內使用微信，刺激騰訊 (700) 升接近 6%，是表現最佳藍籌，連同友邦保險 (1299) 漲逾 4%，兩股合共貢獻恒指升幅約 290 點。香港新冠肺炎確診人數大幅回落至單位數，推升本地地產股，太古 (19)、九龍倉置業 (1997) 及恒隆地產 (101) 升 4%-5%。濠賭股有獲利回吐，銀河娱樂 (27) 及金沙中國 (1928) 是前三表現最差藍籌，皆跌 2%。

大型科技股全線跑贏大市。業績優於預期的美團 (3690) 升逾 8%，再創收市新高，阿里巴巴 (9988)、網易 (9999) 及京東 (9618) 漲 3%-5%。明日公布中期業績的小米 (1810) 升逾 1%。恒生科技指數升 2.3%，成份股 18 升 12 跌。微盟 (2013) 漲 10%，是表現最佳成份股。手機股受壓，比亞迪電子 (285) 和丘鈦科技 (1478) 是表現最差成份股，分別跌 8% 和 5%。

板塊方面，大型科技、本地地產、體育用品及水泥股跑贏大市。華潤水泥 (1313) 漲逾 7%，海螺水泥 (914) 及中國建材 (3323) 升逾 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 分別漲 3% 及 6%。預期中期盈利倒退，三大內銀股持平。濠賭、航空、半導體及手機股下跌。

周一上証指數高開 0.3%，隨後迅速回落，早段曾倒跌 0.4% 才反彈，午後横行整理，收報 3385 點，升 0.15%。深証成指升 1.4%，創業板指升 2.0%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交連績 3 日不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉淨買入 19 億元，8 月累計持平。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 28308 點，升 378 點或 1.4%。標指升 1.0%，創紀錄新高。納指升 0.6%，創紀錄新高。美滙指數升 0.1%，收報 93.33。紐約 12 月期金跌至 1936 美元。

4) 宏觀 / 行業信息

港元匯價偏強，觸發 7.75 港元兌一美元的強方兌換保證，本港金管局在紐約時段承接美元沽盤，沽出 6.43 億港元，以捍衞聨繫匯率制度穩定。本港銀行體系總結餘周三將增加至 1884 億港元。(信報)

5) 新股訊息

農夫山泉 (9633) 今天公開發售股份，以每股 19.5-21.5 元，發售 3.88 億股，當中 7% 或 2718 萬股作公開發售，集資最多 83 億元。擬引入 3 名基石投資者，包括中國結構調整基金、新加坡政府投資公司及富達，合共認購約 3.2 億美元股份，預計於周五定價，9 月 8 日掛牌上市。

6) 個股訊息

保利物業 (6049) 公布，今年上半年盈利 4.0 億元人民幣，按年增長 27%，不派中期息。期內，收入 36 億元人民幣，按年上升 28%。(信報)

康師傅 (322) 公布，今年上半年股東應佔溢利按年增長 58% 至 23.8 億元 (人民幣，下同)，當中方便麵業務溢利按年升 94% 至 16.9 億元，飲品業務溢利按年升 19% 至 8.4 億元。期內，收益 329 億元，按年增長 8%。毛利率 33.4%，按年升 1.5 個百分點。(信報)

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