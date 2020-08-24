上緯VS鈺齊 「小鬼當家」哪些剛冒出頭？

台股指數進入盤整修正，盤面以個股表現為主，最近就有好幾檔個股冒出頭，萬寶投顧王榮旭分析師表示，時序進入農曆七月，通常會有一波「小鬼當家」行情，不只電子、傳產，生技也有值得關注的「小鬼當家」股。

台股盤整 弱勢整理恐回測季線

萬寶投顧王榮旭分析師表示，台股攻 13000 點大關不成下殺取量，8 月 21 日雖然反彈 245 點，但是週 K 線收了一根帶量長黑，為周 K 連 9 紅之後首見。短線反彈需盡快站回月線 12700 以上，強勢整理的話，走高檔箱型區間；弱勢整理可能向下回測季線 12000 點。

低利率的環境之下，資金無處可去，雖然短暫流出股市，最終還是會回流股市尋找機會，行情高檔震盪的可能性比較高，最近仍以個股表現為主。這幾天大盤修正就有好幾檔個股冒出頭，例廣明 (6188-TW)、迅得 (6438-TW) 等等。

廣明 (6188-TW) 第二季虧損 4.7 億、單季 EPS 虧損 1.68 元，主要是認列業外損失九億多，若扣掉業外，本業是獲利的。而認列惠普和解賠償金之後，廣明積極發展的協作機器人相當具有潛力

廣明旗下達明機器人是全球第二大工業協作機器人品牌，新冠疫情更加速工業機器人的需求，廣明前 7 月營收高達 57.3 億，年增約一成，是近五年來最好的成績。

廣明今年以來股價沒怎麼漲到，在業外包袱去除之後，下半年獲利可期，成為法人最新鎖定的對象。

迅得 (6438-TW) 搭上 ABF 缺貨商機，且是印刷電路板廠的最大上片機供應商。受惠三大載板廠包括欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 積極擴展之下，迅得第一季 EPS 達 0.57 元、第二季 EPS 跳升至 2 元以上，上半年 EPS 則達到 2.6 元，年增逾 1 倍。在 ABF 三雄股價全面大漲之後，迅得股價有補漲的空間。

上緯、鈺齊、ABC-KY 有望「小鬼當家」

類似這種股票一檔一檔冒出頭，現在進入農曆七月，每年這時候都會有一波小鬼當家的行情，不只電子，傳產、生技也有小鬼當家股，例如上緯 (3078-TW)、鈺齊 (9802-TW)、國光(4142-TW) 及 ABC-KY(6598-TW) 等。

上緯 (3078-TW) 受惠中國風機搶裝潮，下半年風電葉片材料出貨動能升溫，上半年 EPS 3.22 元，全年上看 10 元，換句話說，下半年業績最旺。

鈺齊 (9802-TW) 是戶外鞋製造大廠，第二季淡季受疫情影響訂單遞延出貨，隨著經濟回溫，第三季營運將比第二季成長兩成以上，且產線也開始需要加班，整體營運越來越樂觀。

生技股國光 (4142-TW) 即將再度挑戰前波高點，無論是 7 月生技那波大幅修正，或是最近大盤的急跌，國光股價整理姿態很高，除了新冠疫苗獲准進入一期人體試驗，時序也已進入秋冬流感好發旺季，四價流感疫苗也即將出貨，業績升溫。另一檔生技股高端 (6547-TW)，新冠疫苗授權至美國國衛院，也可望進入人體試驗，後市值得留意。

此外，研發新冠檢測試劑的 ABC-KY(6598-TW) 週線大漲三成，最近申請將核酸檢測數量擴增 5 倍，業績成長空間爆發。寶齡 (1760-TW) 抗原快篩也重新補件申請上市，普篩用量更大，市場潛力可觀，值得追蹤。還有更多潛力股分析可免費訂閱 YouTube 頻道收看 https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q 。

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