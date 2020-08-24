【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.6，優於市場預期，那指、標普週五創下歷史新高，美股四大指數漲幅介於 0.34 至 0.79%，指標股蘋果、特斯拉在股票分割日臨近，紛紛創下新高表現，NIKE 上漲 1.6%。

2. 台股目前在 5 日線 (12,715 點)、10 日線(12,748 點)、月線(12,718 點) 之下，經歷大跌後，呈現強彈，指數最終大漲 245.2 點，漲幅 1.98%，收在 12,607.84 點，成交金額為 2,256.69 億元。三大法人合計買超 63.88 億元，外資買超 56.06 億元、投信買超 9.11 億元、自營商賣超 1.29 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為季線 (約 12,080 點) 附近，壓力月線 (約 12,718 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 死亡交叉但開口略有收斂，K 值重返於 50 之上，短線暫以中性整理格局看待。

4. 櫃買指數漲幅 2.32%，收在 160.36 點，漲幅優於加權指數。支撐為 153.5 點附近，壓力為 166 點附近，目前 KD 開口收斂呈黃金交叉，但 K 值低於 50，短線中性整理看待。

5. 觀盤重點：指數急跌後反彈，但後勢需要站回月線支撐，盤勢方能轉強，因此未能站回月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過四成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6. 大陸 5G 相關產業、自動化設備需求回溫，上銀（2049）、全球傳動（4540）、直得（1597）三家傳動系統元件廠，以及亞德客 - KY（1590）、氣立（4555）兩氣動元件廠，第二季及上半年均獲利，因短急單持續湧現，第三季營運看增。

7. 隨著各類需求增長，低溫共燒陶瓷（LTCC）需求量大增，2492 華新科 LTCC 相關營收比重雖不到 10％，不過華新科在上周的法說會中，預期 LTCC 在第三季供需將逆轉，供給將短少 7 億顆，估供需缺口約 15％，第四季及明年第一季供需缺口將擴大至 10 億顆。

8. 健策（3653）上半年獲利勇創歷年同期新高，儘管第三季 CPU 市況有雜音，但市場看好伴隨著旺季到來，第四季有望脫離淡季表現，營運恢復正常，下半年營運仍有機會贏過上半年，不過因基期較高，推估頂多只有個位數的成長。

9. 索尼、微軟、任天堂新款遊戲機將陸續開賣，茂達（6138）、鈺太（6679）是此波大廠競推新機的新供應鏈夥伴，倍受矚目，尤其茂達通吃三大新遊戲機大單。茂達風扇驅動 IC 在 NB 應用市占率今年上看七成，另外還有桌機、繪圖卡與家電等應用，遊戲機應用未來有望是新亮點。