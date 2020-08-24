Q3營收再戰新高 譜瑞-KY強勢填息

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (24) 日除息，每股配息 15.0695 元，除息參考價 1065 元；隨著筆電傳統旺季到來，面板客戶拉貨力道續強，加上市占率提升，譜瑞第三季營收將達 1.35-1.49 億美元，季增 11-22%，再創歷史新高，今 (24) 日獲買盤青睞，盤中大漲逾半根，強勢填息，站回五、十日線。

譜瑞 - KY 上半年營收創歷史新高，存貨金額 9.85 億元，較去年同期 11.48 億元減少，顯現客戶拉貨力道強勁，展望後市，譜瑞看好，居家辦公趨勢延續下，Chromebook、筆電等 IT 面板需求仍暢旺，也因疫情使生活型態改變，筆電需求到明年仍健康。

譜瑞 - KY 在高速傳輸介面晶片也有新進展，PCIe Gen 4 Retimer(時序重整晶片) 已開始量產，主要應用為企業用伺服器，預計下半年、明年營收貢獻將更顯著。

至於併購的睿思科技，趙捷表示，目前已完成交易，未來將可憑藉兩家公司的智慧財產權，拓展公司在 USB 4.0 Host 端、Hub 端控制晶片布局，最快下半年有樣品 (Sample) 產出，挹注未來營運。