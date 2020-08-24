晶技未收到華為停止供貨要求 8月出貨仍成長

美國加大禁止華為的力道，市場傳華為對供應鏈提出停止發貨的要求，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 主管則指出，華為對手機、網通應用頻率元件提貨正常，依照目前出貨進度來看，8 月出貨華爲仍高於 7 月。

同時，晶技 8 月進入美系客戶拉貨旺季，依目前手中訂單估算，營收將達 9.65 億元以上再創高，可望推升第三季同寫新猷。

晶技 7 月以來進入美系客戶拉貨旺季，本身在美系客戶新機種的元件獲分配供貨量也提高，推升市占率成長，同時，小型化元件生產良率同步上揚，推升第三季營收、獲利走強，毛利率可望站穩 30% 的大關。

對於晶技與華爲業務往來狀況，2019 年晶技營收爲 84.31 億元，華爲占比重約 8%，晶技原預華今年占晶技營收比重將突破 10% ，上半年華爲營收約 5 億元，但 7 月華爲的確通知下修下半年需求預估，不過拉貨動作迄今沒有停歇，晶技主管強調，晶技也沒收到來自華爲方面提出，停止發貨的要求。

晶技對華爲的頻率元件發貨，主要是交貨到華爲指定的發貨倉庫 (Hub 倉)，晶技迄今交貨的零組件數量仍在增加，預估華爲 8 月實際提貨數量將優於 7 月。

晶技第二季稅後純益 3.69 億元，每股純益 1.19 元，季增 43.7%，年增 1.7 倍，每股純益為 1.19 元。上半年稅後純益為 6.26 億元，年增 1.92 倍，每股純益 2.02 元；7 月稅前盈餘 1.59 億元，優於預期，獲利更為 52 個月來新高，每股稅前賺 0.51 元；前 7 月稅前盈餘 8.36 億元，年增 1.57 倍，每股稅前盈餘 2.7 元。

隨著下半年訂單能見度提升挹注，晶技全年營收可望提前突破 100 億元。