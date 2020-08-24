大樹啟動第二個五年計畫 2025年前門市上看千家

藥品連鎖通路商大樹 (6469-TW) 今 (24) 日參加櫃買中心業績發表會，總經理鄭明龍表示，今年是首個五年計畫最後一年，維持年底前全台開設 200 家目標，明年將啟動新五年計畫，預計 2025 年前實體門市數上看千家。

鄭明龍指出，全台共有 166 家門市，預計今年第 4 季會在宜蘭開設當地首家門市，以目前在手合約來看，近期全台將有 190 家門市，年底有機會達到 200 家。

大樹也將啟動第二個五年計畫「大健康產業四千交易平台」，其中四千包括千人、千面、千店及千廠，其中實體門市目標 2025 年全台突破千家。

從不同類型門市來看，目前商圈型門市約有 200 家，預計 2022 年前增至 240 家、2025 年開設 300 家，鄭明龍坦言，受限台灣市場，單一企業所開設的商圈型門市極限僅能來到 300 家左右，難以突破。

鄭明龍表示，明年開始將新增社區、醫院型門市，預計 2025 年前拓展 200 間門市；去年併購博登藥局打造的特約型門市，全台約有 60 家，預計未來會持續透過整併方式，讓此類型門市可達 500 家規模。

線上電商方面，鄭明龍說，APP 會員數已達 6 萬人，並強化使用內容，包括具備 85 項智慧生理測量，可透過指定的血壓機，數據會自動上傳至 APP，後續也能進行數據分析，增加使用者黏著度。