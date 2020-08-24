女性經濟獨立自主比例攀升 8成台灣女性可自行決定收入運用

隨著女性經濟獨立比例攀升，財務運用也越來越自由，根據投信調查，8 成的台灣女性可自行決定如何運用收入，比例高於男性，有 37% 的受訪女性表示可自己運用收入且不受他人影響，僅 26% 女性認為伴侶能影響個人財務運用。

富達國際發布最新調查，80% 台灣受訪女性可自己決定如何運用個人收入，比例高於男性 63%， 其中有 37% 女性受訪者表示自己收入運用不受他人影響，相較之下，男性在財務運用就相對易受他人影響，45% 受訪男性坦言，自己的收入使用受伴侶影響比例最高。

在投資理財部分，84% 女性受訪者有投資行為，比例與男性相近 (85%)，且不論男女，台灣投資人都愛投資股票、儲蓄保險與基金。

在風險屬性部分，44% 女性自認是保守型投資者，比例高於男性 28%， 而女性的投資信心僅 36%，低於男性的 52%，進一步探究其原因，主要是擔心投資損失和欠缺知識，是阻礙台灣男性和女性購買投資產品的兩大因素。

在退休規畫這部分，台灣男女預期退休年齡十分相近，其中男性預期退休年齡 62 歲、女性平均 61 歲，儘管退休年齡相近，但彼此對退休理財目標卻有不同的期望和計劃。

其中女性的退休儲蓄目標約 1810 萬，男性的退休儲蓄目標 2040 萬，調查指出，受訪者不論男女平均約存 24% 的收入為退休做準備。

富達投信投資部主管張翠玲表示，台灣的男性和女性都適合彈性更大、更多元化的資產組合，不論在面對波動或良機時都能有最佳對策，投資高成長潛力產業並兼顧防禦類股。