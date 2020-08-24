【中信投信】台股板卡族群看俏 越股受外資歡迎

上週四受台股重挫影響，台股連續第六周遭外資提款，再度淨流出 1.7 億美元，從籌碼面來看，缺乏外資法人助攻，本周台股要上攻 13000 點恐有難度。越南上周和印度並列新興亞股中「唯二」外資淨流入的國家，且越股上周五各板塊全線上揚，以原物料、金融帶頭領漲，胡志明指數繳出 0.5% 的周漲幅。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股目前呈現三大趨勢，首先是美國政府加強管控華為手機供應鏈。華為是全球前市占率三大手機供應商，按美國政府現在打壓華為力道估算，華為未來手機市占率將大幅下滑，連帶打擊華為供應鏈中的台廠。自中美貿易戰爆發以來，台廠一直是受惠的一方，但從近期事件演變方向來看，未來台廠越來越難以兩邊討好，「選邊站」的態勢越來越明顯，市場對相關族群評價也較之前謹慎。

其二，資金正從科技流向傳產。周俊宏觀察，受上述因素影響，市場資金有移往傳產趨勢，以疫情爆發前的奧運受惠股來說，近期股價表現逐漸轉強。

其三，板卡族群後市受期待。周俊宏表示，一方面疫情依舊持續延燒，在家工作趨勢預料將持續至明年初；另一方面，原本電腦每三年就差不多會出現一輪換機潮，近年由於手機、平板出現，延遲了換機潮的循環，但疫情使民眾在家時間拉長，電腦升級需求再現，上述兩項因素都將有利板卡族群。傳產、板卡族群外，長期來說看好例如 Mini LED、腳踏車、遠距工作受惠股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南 7 月底爆發第二波疫情至今，疫情雖暫時無法根絕，但仍在控制之中，越南的經濟雖受影響，但總體經濟看來還算健康，不只信貸仍較去年同期增長，且越南政府調降利率亦有助支撐經濟，預估全年經濟成長仍維持正值。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。