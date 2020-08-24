美擴大華為限制令 股市快速止跌回漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 雖然首次申請失業救濟金人數重回百萬人數（實際 110.6 萬人，預期 92 萬人），但美國 7 月份新屋開工與營建許可數據雙雙優於預期，且疫苗傳來捷報，美股仍在科技股和營建類股的帶動下上漲 0.7%；

2. 歐元區 Markit 八月份製造業與服務業採購經理人指數初值小幅遜於預期，分別為 51.7 和 50.1（預估值分別為 52.7 和 54.5），雖仍處於擴張區，但成長速度放緩，加上疫情重新升溫，歐洲股市下跌 1.4%。

新興市場

1. 緊張的中美關係並未阻止兩國股市上漲，且在中國疫情相關限制逐步放寬的情形下，中國股市由非必需消費帶動上漲 2.2%；

2. 印度疫情狀況尚未好轉，且經濟狀況恢復緩慢，但感染人數每日成長率有逐步放緩的現象，印度股市上漲 1.5%。

債券市場

1. 美國公債殖利率從近一個月高點滑落，有利債券市場表現，全球政府債券上漲 0.4%；

2. 全球市場進入成長震盪期，全球高收益債券收平，而新興市場債券則受到本週小幅走強的美元影響，小幅下跌 0.2%。

原物料、匯率

1. 金價創新高後拉回，在 1,900 和 2,000 美元 / 盎司徘徊，金價單週下跌 0.2%；

2. 原油庫存連續四週下滑，但全球疫情發展阻礙原油價格反彈，油價下滑 1.0%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/08/24（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/21）

資料來源: Bloomberg，2020/08/24（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/21）

三大市場關鍵事件及分析

1. 市場一致看空美元

隨著資金從避險資產撤出，美元期貨投機淨部位由 1.7 萬口一路降至 - 8,182 口，放空美元成為大部份市場主流選擇，但隨著期貨投機淨部位快速下跌，投資人需留意趨勢反轉風險。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/8/20。

2. 聯準會說不夠多，投資人不買單

聯準會公佈前次會議紀錄，內容並未包含原先期待的資產購買計畫擴大或延長計畫與殖利率曲線控制，取而代之的是對經濟前景的悲觀看法，拖累美國股市表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2020/8/20。

3. 華為禁令，重傷台股電子股？

美國進一步限制華為獲得現成晶片的管道，大幅影響在台的華為產業鏈在本週表現。然而這項限制對於台股相關產業屬於短期影響，如果市場需求仍在，則中長期影響不大。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/21。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/20。

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