〈2020米其林〉台中首納評選 4家餐廳摘星 台北再增3家

《台北台中米其林指南 2020》名單今 (24) 日出爐，首度納入評選的台中共有 4 家餐廳摘星，包括 1 家二星和 3 家一星，而台北則增加 1 家二星餐廳以及 3 家一星餐廳，扣除去年獲一星的 logy 今年晉升為二星，台北和台中有 7 家餐廳首度成為米其林星級餐廳。

在 2020 年名單中，君品酒店的粵菜餐廳頤宮維持三星，也是目前台灣唯一一家三星餐廳。

台北共有 6 間米其林二星餐廳，包括 RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮和寒舍 (2739-TW) 旗下台北喜來登的請客樓均維持二星，而去年獲一星的 logy 今年晉升為二星。

台北的一星餐廳名單共 19 家，其中，台北國賓飯店館內的 A Cut 今年由餐盤推薦晉升為一星，而位於 MVSA 慕舍酒店的渥達尼斯磨坊和開業已 10 年的明壽司均首度摘星。

台中的首屆名單中，有 4 間餐廳新獲星級肯定，JL Studio 拿下二星，而獲選為一星餐廳者分別為鹽之華 (Fleur de Sel)、俺達的肉屋和 Forchetta。

除了星級餐廳，入選米其林餐盤推薦者，台北共有 18 家、台中則有 31 家。