〈陸電動車廠報捷〉台廠搶吃陸系訂單迎新一波動能 凡甲通吃二大廠成最大贏家

中國電動車大廠寧德時代與比亞迪近期強攻歐洲市場，其中寧德時代與賓士攜手合作，明年賓士推出的電動車 EQS，將全數採用寧德時代的電池管理系統；另外，比亞迪電動大巴也持續打進多個歐洲國家，獲當地政府採用，市占率穩定攀升，台連接器廠凡甲 (3526-TW) 通吃兩大廠訂單，將成主要受惠者。

凡甲供應寧德時代以及比亞迪電源管理系統 (BMS) 連接器，公司不評論單一客戶，坦言的確感受到近期車用連接器業務出貨回溫，看好客戶業務持續擴展、或與其他廠商合作，有利未來出貨及營運；凡甲目前電動車營收比重約 10-15%，未來比重將持續攀升。

蔚來汽車也攜手寧德時代、國泰君安國際控股和湖北省科技投資集團等，合資成立武漢蔚能電池資產有限公司，著眼車電分離、電池即服務 (BaaS) 商業模式；其中信邦也是蔚來充電槍、充電樁線束及雷射雷達 LiDAR 線束的獨家供應商，也可望同步受惠。

胡連則是比亞迪線束供應商，胡連指出，中國在解封開工後，需求反彈，目前訂單與去年同期相比已有雙位數成長幅度，不過，印尼、菲律賓在內的東南亞，以及歐洲市場仍需時間復甦。

除連接器及線束業者外，電源廠康舒 (6282-TW)、台達電 (2308-TW)，近年在電動車電源管理系統、充電樁的佈局也逐漸發酵，隨著中系廠商擴大市場版圖，也為營運增添想像空間。