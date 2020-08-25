台積電登高一呼 台股一舉收復5日線、月線 漲111點收12758點

美股標普 500、那指周一再攀新高，激勵台股今 (25) 日走高，在台積電登高一呼下，電子、金融、傳產普遍走揚，帶動指數漲逾百點，一舉收復 5 日線、月線，終場收在 12758.25 點，上漲 111.12 點或 0.88%，成交值則縮至 1982.15 億元。

晶圓代工龍頭台積電將斥逾 48 億元購買彩晶南科廠房，以因應擴廠需求，今日股價開高走高，上漲 1.5%，收在 434.5 元；鴻海股價也回穩，上漲 0.9%，收在 78.3 元；股王大立光盤中遭遇賣壓，終場翻黑下挫 0.8%，收 3575 元。

其他權值股方面，昨天遭到外資提款的金融股，今日股價回神，富邦金領軍大漲約 4%，國泰金、新光金、玉山金表現也不俗；聯發科今日維持小漲走勢，收在 589 元；日月光投控、廣達、台塑化等都漲逾 1%。

高價股方面，股后矽力 - KY 受惠 5G 基地台及固網設備持續拉貨，今日強勢大漲 3.2%，股價邁向 2000 元大關；旭隼今日則落入跌停，第五高價股地位再度被譜瑞 - KY 奪回。

受惠歐美航線運價持續上漲，貨櫃航商陽明亮燈漲停；長榮同步量價齊揚大漲逾 7%，續創 2 年半來新高；萬海也勁揚逾 6%，航運股人氣高漲。

太陽能廠下半年接單熱絡，茂迪、達能股價均亮燈漲停，元晶、國碩、太極、安集也皆在盤面上表現。風電族群持續成為買盤焦點，上緯投控早盤大漲逾 6%，終場漲幅略為收斂，相關概念股永冠 - KY、新光鋼、世紀鋼等連袂走升。