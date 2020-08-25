〈台股盤後〉台積電領軍、傳產金融助攻 站回月線收12758.25點

美股走高助長台股多頭續掌兵符，今 (25) 日在權值股王台積電領航多軍，內需傳產與金融助攻，帶動指數上攻收復月線，包括運輸、塑化在買盤敲進下帶動股價翻揚，加權指數終場上漲 111.12 點，收在 12758.25 點，日 K 連三紅，指數站上月線，成交量降至 1982.16 億元。

台股今日在熱錢挹注下持續開高震盪，指數一度逼近 12800 點關卡後遇反壓拉回，資金轉進運輸、傳產與金融族群，尤其低價低基期個股更是買盤著墨重點，推升櫃買指數午盤衝高，而先前漲多的電子族群少了買盤加持，呈現漲多休息狀態，交易比重降至 7 成以下。

運輸族群中陽明今天成交量放大至 2.3 萬餘張，推升股價盤中亮起漲停紅燈，萬海與長榮在短線多單搶進下，激勵股價大漲 6% 以上；四維航、新興、中航、長榮航也有 2% 以上漲幅。

塑化族群中包括大洋股價大漲逾 6%、台聚、台塑化等在買單追捧下也有近 2% 漲幅。

金融族群也是買單搶進的重點，金控獲利王富邦金在短線多單搶進下帶動股價大漲逾 4%，新光金也有 3% 以上漲幅，中壽與國泰金也有 1% 以上的漲幅，表現相對亮眼。

次族群中散熱族群也是今天買單追捧重點，指標個股包括健策股價大漲 5%，力致、奇鋐與雙鴻也有 3%~4% 以上漲幅。

汽車零組件中的瑞利股價攻上漲停，聯嘉強漲逾 8%，其他包括為升、英利 - KY、東陽、堤維西等個股在買單敲進下也帶動股價同步翻紅。

法人表示，台股隨美股走高日 K 連三紅，成功收復上周長黑 K，但資金有調節電子改抱低基期內需個股，尤其是股價偏低的個股在資金著墨下重啟補漲行情，至於多方反攻是否成功，續掌多方兵符則要看接下來三天月線能否站穩。