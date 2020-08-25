加快金融科技發展進程 KPMG提三大建議

台灣近年積極發展金融科技，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所建議，包括落實個資權利義務、改善客戶體驗，並結合主管機關管理與開放等，以「三路並進」的方式，才能有效加速台灣金融科技發展進程。

KPMG 安侯建業企業管理股份有限公司、中華金融科技產業促進會 (FIDA 產促會) 與 CRIF 中華徵信所，今 (25) 日共同出版《台灣金融科技發展 100 個關鍵問題》刊物，針對台灣金融科技發展提供建言。

KPMG 安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，台灣的金融科技發展議題明確，同時著重隱私保護及使用體驗等個人化感受，對於未來金融科技產業發展提出三點建議。

首先是加強個人資料的權利義務之落實，賴偉晏指出，在歐盟 GDPR 及台灣個資法修正過後，消費者對於個資保護意識日益提升，針對金融服務牽涉的個資管理與保護議題也提出許多考量。

賴偉晏說，業者對於目前個資法規的模糊地帶保持疑慮，進而影響業務及技術的發展。是否有金融科技及個資保護的專責主管機關，來管理各項權利義務，更是消費者與業者關心的議題。

第二是，改善客戶體驗方法的提升，良好的客戶體驗已成為企業必備的基本能力，根據 KPMG 蒐集的資料顯示，過多的資訊、繁瑣的步驟、太長的等待時間，皆是消費者希望能夠被改善的問題。

賴偉晏指出，消費者期待政府及業者透過政策與技術，例如 Open API 的資訊串接與數位身分證整合，提供更簡便、快速的資訊服務平台及身分驗證方式。

第三是主管機關政策的管理與開放，賴偉晏說，業者期待相關業務內容的規範制定，可以透過風險高低、規模大小、涉及內容進行分級管理規範，給予創新業務開放更好的發展環境與彈性空間。