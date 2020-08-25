生技新藥廠癌症臨床開跑 藥華藥、醣聯完成首例收案

生技新藥廠研發癌症新藥進入人體臨床試驗階段，其中藥華藥 (6446-TW) 今 (25) 日宣布，旗下治療血小板過多症 (ET) 新藥 P1101，全球三期臨床試驗正式展開，日本今日收取首位病患，預計 2022 年完成臨床試驗；台灣醣聯 (4168-TW) 也宣布，抗癌抗體新藥 GNX-102 一期臨床試驗，首位受試者完成第一劑藥品注射。

藥華藥表示，P1101 治療血小板過多症的三期臨床試驗，為全球多國多中心臨床試驗，地區包括美國、台灣、中國、日本及韓國，其中日本已收取首位受試者，總計收 160 人，預計 2022 年完成臨床試驗、力拚 2023 年取得各國藥證。

藥華藥指出，目前市面上治療血小板過多症的藥品，僅有安閣靈 (Anagrelide)，也是 20 多年來唯一獲得美國 FDA 核准藥品，隨著藥華藥 P1101 展開三期試驗，若明年順利取得美國藥證，有望添新營運動能，並搶攻潛在市場。

藥華藥的 P1101 除應用在血小板過多症，也可治療真性紅血球增生症 (PV)，目前治療 PV 的新藥，已在歐洲、台灣上市，其中台灣市場預計明年第 1 季完成健保藥價申請，且健保藥價將參考歐美價格，以目前德國藥價來看，一支單價約 2700 歐元，療程約需使用 26 次，一年治療費用上看 10 萬歐元 (約新台幣 332 萬元)。

醣聯則宣布，用於肺癌、乳癌、胰臟癌等 13 種實體固態腫瘤抗癌抗體新藥 GNX-102，在美國啟動第一期臨床試驗，且首例癌症受試者已完成第一劑注射，估明年上半年可完成收案，此外，規劃明年第 4 季在台灣展開一期試驗。

據研調機構調查，台灣癌症患者平均復發率約 20%，其中有高達 9 成患者死因為癌症復發或轉移，醣聯表示，旗下開發的新藥 GNX-102，經動物實驗證實，具有毒殺細胞特性，可提供患者較佳的治療效果且副作用低。