調查：近6成新鮮人仍無正職 平均投108封履歷才找到工作

我國 7 月失業率攀升至 4%，失業人數達 47.9 萬人，根據求職網站調查，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有近 6 成仍處於無正職狀態，平均大約要投遞 108 封履歷表，才能獲得一次錄取機會。

今年就業市場遭遇疫情衝擊，yes123 求職網今 (25) 日公布調查指出，應屆畢業或退伍曾經求職過的新鮮人，現階段有 40.9% 透露，已經找到或正在從事正職工作，但卻低於去年同期的 45%；換句話說，其餘的 59.1% 目前仍無正職，其中有 42% 尚未找到任何正職工作。

至於新鮮人要花多少心力，才可能爭取到一份正職工作呢？調查發現，平均要投過 20 封履歷，才會獲得一家企業的面試機會，與去年的 19.1 封差不多；同時得再面試 5.4 家公司，才能真正找到一份工作，略多於去年的 4.8 家。換算下來，新鮮人如果想得到一次錄取機會，大約要投遞 108 封履歷表。

調查也顯示，今年的新鮮人在求職期間，每天平均會花 2 小時的時間，在應徵工作這件事情上面；其中甚至有 9.9% 的人，一天會投入 4 小時 (含) 以上找工作。

有正職工作的新鮮人，是不是真的比較幸運？調查顯示，這群職場菜鳥原本預期的月薪，平均為 29244 元，比起去年少了 411 元，等於調降 1.4%。對比現在實際領到的月薪，平均則落在 28153 元，比去年也減少 583 元，等於下滑 2%。

總的來說，今年新鮮人期望與實領月薪，兩者落差達 1091 元，約打了九六折，因此，有 4 分之 3 的人表示，其實不滿意現在的月薪水準。

yes123 求職網發言人楊宗斌建議，新鮮人若要避免成為長期失業者，或擔心變成「怯志青年」，能習得一技之長或第二專長，脫離嚴重學用落差窘境，將有助於更快進入職場。