能源轉型效益現 太陽光、風力發電比重增

經濟部能源局今 (26) 日公布最新能源統計資料，受疫情衝擊第 2 季能源供給、消費皆較去年同期減少 6.1%、0.5%，不過從能源供給類別分析，原油、石油產品持續下滑，但包含天然氣、太陽能、風力發電等比重較往年大幅成長，能源轉型逐步發酵。

能源局表示，隨著政府推動能源轉型、再生能源目標，太陽光電、風力發電裝置容量已較去年分別增加 34.9%、20.1%，也帶動發電量年增 59.4%、65.4%，成未來再生能源供給主力之一。

不過能源供給受疫情衝擊下，衰退幅度較能源消費大，能源局指出，國際油品需求萎縮，導致台灣煉油廠原油、石油產品進口年減 18%，減幅居各類別之冠，反觀煤氣因業者提前備貨，讓天然氣供給逆勢增加。

展望未來，能源局表示，隨著台灣疫情趨穩，能源供需受疫情影響逐漸減緩，但後續供需變化，仍要關注美中貿易爭端、產業變化。

從各項能源供給比重分析，原油及石油產品占比達 42.8%、年減 6.2 個百分點，煤及煤產品占比 32.6%、年增 2.8 個百分點，天然氣、核能則各占 16.7%、6%，分別年增 3.2、0.3 個百分點，再生能源則占 1.9%、年減 0.1 個百分點。