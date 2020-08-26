盤前財經大事搶先讀2020年08月26日

今日操盤前瞻

法說會：聯發科、美律、大學光、聯鈞、百和

除權息：南港、超豐、必應、台中銀、美琪瑪、邦特等

台積電 3D IC 技術平台建置完成 精材可望直接受惠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (25) 日宣布，將整合旗下包括 SoIC、InFO 與 CoWoS 等 3DIC 技術平台，命名為「TSMC 3DFabric」；未來隨著台積電提供客戶新平台與完整解決方案，旗下封測廠精材 (3374-TW) 由於長期耕耘 3D 晶圓級封裝 (WLCSP)，將可直接受惠。閱讀全文...

〈台積技術論壇〉南科 3 奈米廠興建中 2 奈米製程確定落腳新竹

台積電 (2330-TW) 昨 (25) 日舉行技術論壇，營運資深副總經理秦永沛表示，南科晶圓 18 廠的 3 奈米製程生產基地，正在興建中，新竹廠區 2 奈米及更先進技術的研發中心，也已開始興建，預計 2021 年完工，至於生產基地正取得土地中。閱讀全文...

華為禁令 Q3 末發酵 IC 設計成長有雜音

隨著華為禁令在 9 月 15 日正式生效，供應鏈皆趕在 9 月 14 日前出貨，市場認為，此舉將帶動 IC 設計業者第三季營運表現，不過第四季隨著華為訂單減少，原先承接訂單的業者營運恐有雜音。閱讀全文...

〈群創新品發表會〉營運谷底已過 Q3 將優於 Q2 虧損續收斂

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (25) 日舉辦年度新品發表會，展望未來，總經理楊柱祥表示，今年營運谷底落在首季，第 2 季在遠距商機發酵下，逐步加溫，看好第 3 季營運再優於第 2 季，而部份產品訂單能見度已達第 4 季，有助營運上揚。閱讀全文...

原料砂石供給吃緊 國產客戶積極搶料 混凝土報價有撐

混凝土大廠國產 (2504-TW) 表示，目前原料砂石供應吃緊，加上台商回流建廠，需求集中又多又急，客戶積極搶料，原料砂石供給缺口短期難以補足，後續混凝土也將供不應求，可望進一步支撐報價走勢。閱讀全文...