為升獲新訂單挹注 切入2家中國重卡廠供應鏈

胎壓偵測器 (TPMS) 大廠為升 (2231-TW) 傳出旗下 77GHz 毫米波雷達產品獲 2 家中國重卡大廠的一階供應商採用，產品已於 7 月出貨，對此，為升表示，案子進行中，法人樂觀看待，為升在中國取得重卡毫米波雷達訂單後，短中期營收重啟成長動能。

由於中國重卡強制裝置前方撞擊警示系統 (FCW)，為升的 77GHz 毫米波雷達是 FCW 主要感測器，據傳獲 2 家中國重卡大廠的一階供應商採用，並成功切入 3 家前五大重卡 OEM 的供應鏈，為升對此回應，目前中國的案子進行中。

另一方面，由於為升主要的歐美 AM 市場上半年受新冠肺炎疫情衝擊，使為升前 7 月合併營收年減 31%，為升說明，目前已見到客戶訂單逐漸回溫，下半年力拚回到過去的營運水準，不過，由於疫情發展具不確定性，尚需要時間觀察復甦進度。

法人則著眼於為升切入中國 OEM 市場的潛力，由於 9 月 1 日起，中國重卡制安装 FCW，法人預估，此潛在市場規模介於 70-90 萬顆，年產值約人民幣 3.5-5.4 億元 (約新台幣 15-23 億元)，為升後續的出貨量有望逐步攀升，並成為帶動短中期營收的重要動能。