〈台股盤後〉台積概念股領軍拉尾盤 上漲75點重返12800點大關

台股今 (26) 日在台積電概念股領軍，以及傳產類股輪動下，多頭氣盛，台積電最後一盤成交達 442 元，帶領指數終場攻上 12800 點大關，收在 12833.29 點，上漲 75.04 點或 0.59%，站穩所有均線上，今日成交量 1759 億元，較昨日略縮，近四日呈現價量背離。

權值股今日表現平淡，蘋概三王僅台積電力守紅盤，開低走高，尾盤上漲近 2%，鴻海、大立光皆在平盤附近游走，聯發科則持續下挫，下跌逾 2%，跌破所有均線支撐，其餘如台達電、台塑、南亞等則站穩紅盤，為盤勢增溫。

今日盤面焦點為半導體設備族群，受惠台積電推出 3D IC 新平台，資金全面進駐相關概念股，弘塑、帆宣、辛耘亮燈漲停，家登、世禾也有半根以上漲幅，其餘致茂、翔名、瑞耘皆上漲逾 3%。

傳產股今日除了航運族群續強下，資金也輪動至造紙族群，寶隆、榮成同步亮燈漲停，永豐餘、華紙、士紙與正隆漲幅也有 1% 以上。

台股今日在台積電與概念股領軍下，守穩 12800 點大關，也站穩所有均線，不過從技術線型來看，近四個交易日呈現價量背離，短期在權值股未完全回神下，仍須謹慎看待。