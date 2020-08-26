國旅補助面臨斷炊 交長：16億元經費可移緩濟急 爭取加碼中

交通部觀光局安心旅遊補助上路近 2 個月，由於民眾反映熱烈，總預算 39 億元恐將面臨斷炊，交通部長林佳龍今 (26) 日表示，經盤點，仍有 16 億元經費可移緩濟急，若要按原計畫補助到 10 月底，須尋求政院支持，此外，也不排除採調降補助金額。

暑假期間國旅大爆發，交通部安心旅遊補助 39 億元經費，提前在 8 月底「水位吃緊」，恐怕只能撐到 9 月上旬，引發觀光業者及消費者憂心。

林佳龍指出，交通部原先希望安心旅遊補助在 9 月後淡季實施，但因應疫情提前解封，觀光產業是火車頭產業，具有點火效果，因此提前在暑假推出，且當時國內外情勢不明，位於海嘯第一排的觀光業，也亟需振興方案。

林佳龍表示，整體來說，安心旅遊方案自由行部分已帶動 10 倍產值，住宿人次超過 230 萬、補助申請高達 24 億元，效果很好，希望市場能持續「保溫」，尤其接下來暑假旺季結束，更要持續促進國旅、維持觀光業發展。

林佳龍指出，交通部還在努力爭取經費中，由於立院尚未開議審查追加特別預算案，因此，觀光局提出的三個方案是因應不同情形的選項，並強調這幾天會聽取業界意見，再向府院報告。

林佳龍表示，國家資源有限，若最後預算無法加碼，不排除就原來補助額度進行調整，且往年秋冬遊國旅補助都是每房 500 元，交通部將會評估如何把預算用在刀口上。