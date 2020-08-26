數位身分證首次領取不收費 補領從200元漲至900元

內政部今 (26) 日表示，數位身分證收費數額正進行法規預告作業，將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，但因晶片 IC 卡中央印製廠製卡成本較高，規劃申請換證費用從 50 元提高至 300 元，補領則從 200 元增至 900 元。

內政部原定今年 10 月全面換發新版數位身分證 (New eID)，4 年所需總經費 48.9 億元，不過，受疫情影響，國外的高防偽 PC 晶片卡製作技術無法及時引進，換發時程因此延宕。

內政部表示，現行國民身分證換補領費用，仍維持換領 50 元、補領 200 元。未來以舊國民身分證換數位身分證，及初領數位身分證者，都不收取任何費用。

內政部強調，數位身分證是採用晶片 IC 卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能也較高，且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行身分證高，再連同地方政府收件、發放、運送成本考量，規劃已領取數位身分證者申請換證，將收取 300 元。

至於因遺失數位身分證而申請補證者，另需考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此，規劃收取 900 元。內政部表示，數位身分證換補領費用數額的規劃，目前在預告中，歡迎各界提供意見。

數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電 (2330-TW) 代工生產，其中主晶片 6 項功能中有 5 項為 CC 認證 (Common Criteria)，安全評估達軍事機密等級。