嘉里大榮擬定四大成長引擎 取得illy咖啡台灣代理權成新亮點

物流業者嘉里大榮 (2608-TW) 今 (26) 日召開法說會，嘉里大榮表示，已將四大服務列為業績主要成長動能，包括醫藥物流、冷鏈服務、快遞服務和高科技物流，在後疫情時代，對下半年保持謹慎、樂觀態度；同時，今年成立嘉里咖啡並取得 illy 咖啡台灣總代理，成為物流之外的業務新亮點。

嘉里大榮上半年稅後純益 6.33 億元，年增 1.47%，每股純益 (EPS)1.36 元，嘉里大榮說明，儘管上半年受到宅經濟效應帶動，快遞貨量年增約 38%，不過，有些企業客戶仍受疫情衝擊，一來一往下獲利持平。

展望後市，嘉里大榮指出，已將四大業務列為重要成長引擎，其中，醫藥物流從開放型醫藥物流公司推展商流服務，為客戶提供完整 SPD 供應鏈管理。

冷鏈服務方面，為配合政府將冷鏈物流納入 GHP 法規，確保消費者食品安全，嘉里大榮強調，旗下具有近 500 台低溫遞送車輛，已全面提升低溫配送和倉儲服務品質，符合 HACCP 品質標準。

快遞服務上，上半年受惠宅經濟效應，成長趨勢明顯，嘉里大榮表示，面對宅經濟趨勢且新冠肺炎疫情改變消費習性，將建立 P2P 都會快遞車隊。

而高科技物流則因應高科技產業回台擴廠，增加科學園區高科技電子產業供應鏈的保稅物流倉配服務。

嘉里大榮強調，在台灣市場不僅著墨點對點快遞，已發展出綜合物流的一條龍服務，涵蓋常溫 / 低溫倉儲及配送、快遞運輸、國內零擔運輸、冷鏈供應鏈服務、醫藥物流、整車拖櫃運輸、電子商務平台、鮮果運銷、保稅物流和危險品 / 化學倉儲等，營運車輛超過 3400 台，共有逾 200 個據點。

而為配合環保政策，自去年起至今年底預計將汰舊 123 台車輛，而明年再提列汰舊 200 台。