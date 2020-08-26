〈臺鹽法說〉綠能事業轉投資將公發 可望進一步在資本市場掛牌

臺鹽 (1737-TW) 前進潔淨能源產業將向前跨大步，轉投資成立的臺鹽綠能公司，首創以「漁電共生」創新營運模式，預計今年底完成公開發行，總經理吳旭慧指出，臺鹽綠能公司可望進一步依照規劃在資本市場掛牌。

臺鹽為持續發展多角化經營，2018 年轉投資成立臺鹽綠能公司，在完成現金增資後，目前持股比例 66.75%，就業績貢獻度來看，臺鹽綠能去年對臺鹽貢獻獲利也有 2000 餘萬元。

臺鹽副總經理陳世輝指出，臺鹽綠能原有最主要營運模式屬能源技術服務，本身不著眼電業投資，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合、媒合到場域設計，未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場的維運等一條龍服務提供。

據臺鹽主管指出，臺鹽綠能原股本爲 2 億元，由臺鹽 100% 持股，在引進策略投資企業之後，股本擴充到約 3 億元規模，臺鹽持股比例則因此遭稀釋到 66.75%，原來計畫第 3 季完成臺鹽綠能的股票公開發行案，將延到今年第四季完成，而未來進一步的想法則是到資本市場掛牌。

從台灣綠能政策觀察，政府獎勵綠能產業及火力發電逐步退場，臺鹽綠能有信心相關業務發展可望逐步加溫，目前整合 「漁電共生」創新營運模式創新獲利，今年下半年預計 6 個案場一一完成。