特力營運射3箭 零售和貿易業務將穩健成長

特力 (2908-TW)) 今 (26) 日召開法說會，營運長何采容表示，對下半年審慎樂觀看待，今年將積極發展特力屋社區店，更貼近消費者生活圈，同時，代理丹麥、比利時新品牌，並啟動服務 e 化建置，零售和貿易業務可望穩健成長。

何采容表示，下半年營運審慎樂觀，雖然貿易成長動能不弱，不過，今年毛利率表現恐怕比較辛苦，原因出在工廠供應鏈不穩定，因此，將積極強化橫跨歐亞美洲的供應鏈布局，除了在台灣、德國和美國均設物流中心，同時朝東南亞發展，強化全球採購能力，預計至 2022 年將有 20-30% 商品由東南亞出貨。

貿易方面，何采容強調，與全球大型零售通路客戶建立長期穩固服務關係，使近幾年出貨量持續穩定成長，即使在美中貿易戰和新冠疫情等嚴峻挑戰下，出貨量仍穩步走揚，包括美國 Hillman、Walmart、O'Reilly、ALDI、AMAZON 和 COSTCO 等均為客戶。

零售布局上，至上半年止，全台特力屋共 27 家、特力和樂 26 家、特力幸福家 3 家，去年推出的 hoi! 好好生活已達 10 家，今年新推的特力屋社區店更快速開至 8 家；何采容說明，發展社區店可更貼近消費者的生活圈，並強化客戶體驗，而特力屋和特力和樂主要來客為家庭族群，開展 hoi! 好好生活力拚導入更多年輕新來客。

另一方面，特力正積極開展線上市場，強調「線上行銷、線下體驗」全通路整合，去年線上業績超過 10 億元、年增 31.4%，今年下半年將啟動服務 e 化建置，藉此整合跨通路優勢服務。

何采容解釋，特力在通路發展上將朝向家具、生活雜貨雙線並進，店型則分為家具型中大型店和選物型百貨小型店，而網路店則覆蓋所有商品，作為實體店推薦商品延伸貨架。

為做出零售差異化，特力將加強導入獨家商品，上半年代理品牌數量總計 23 家，將再引進丹麥品牌日用清潔品牌和比利時家具品牌。