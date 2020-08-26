〈顯示器高峰論壇〉雙虎籲政府重視法令、人才培育 TDUA將扮中間橋樑

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (26) 日舉辦產業高峰論壇，展望台灣顯示產業未來，面板雙虎高層呼籲，政府應該重視人才培育、事宜法規修正，而 TDUA 也將扮演政府與產業間重要橋樑，強化跨域、跨協會合作、增強產業數位化能力。

TDUA 理事長暨友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，未來顯示產業將聚焦在智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售等四大場域應用上，並搭起顯示產業與政府、各產業場域合作，首先將鎖定機場、交通場域上，強化上下游產業鏈整合。

TDUA 副理事長暨群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥則指出，台灣最重要的資源是人才，除了產業界五缺外，也希望政府可以著重在人才培育上，像口罩國家隊一樣，透過產官學合作，建立顯示產業國家隊，在法令方面，也希望能有專屬科技立法人員，深度了解產業需求，針對法令向政府提出建言。

根據 TDUA 統計，台灣顯示器產業每年貢獻 GDP 約 8%，員工數達 15 萬人，但面臨全球激烈競爭，估 2030 年產值恐下滑 5000 億元，就業人流失約 5 萬人，柯富仁表示，顯示產業從來沒有悲觀的權利，台灣具備上下游產業優勢，政府也核准五年 177 億元預算推動顯示產業發展，可望達到拋磚引玉的效果。

今年 Touch Taiwan 顯示器展受疫情影響，改為線上展覽，明年度則計畫將實體展覽提前至上半年舉辦，預計 4 月 21-23 日舉行。