統一超擴大生態圈布局 OPEN錢包開通線上支付

為搶攻會員經濟，統一超 (2912-TW) 今 (26) 日宣布，自營電子支付工具「OPEN 錢包」跨通路支付場域正持續增加中，即日起新增 5 大餐飲品牌，並開通線上支付功能，統一超樂觀看待，支付工具跨平台運用後，估將成為 7-ELEVEN 與轉投資事業體非現金支付使用率再成長的新動能。

統一超指出，今年以來 7-ELEVEN 的電子支付交易金額成長 25%，自營的 OPEN 錢包更躍升 7-ELEVEN 第一名的電子支付工具，尤其在今年 6 月、8 月整合集團 3 大支付工具活動推升下，使當月 7-ELEVEN 非現金支付占比超過 30%，看好 OPEN 錢包跨平台運用將成為行動支付成長的新動能。

統一超近來積極將「支付」、「會員」和「點數」整合為 OPEN POINT 熟客生態圈，今年以來在集團資源的整合下，OPEN 錢包跨通路支付場域陸續新增品牌，此次新增品牌包括統一集團旗下的 21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur 聖娜和星巴克。

除了新增品牌外，OPEN 錢包自 2019 年 11 月領先業界推動跨通路支付功能，已納入高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa 和 BEING fit。