〈房產〉資深豪宅身價高 信義計畫區22年高齡宅每坪近140萬元

今年上半年信義計畫區周邊住宅成交價以平均每坪 93.8 萬元，居雙北市百貨商圈最高價，最新揭露的信義計畫區資深豪宅「大炁四方」交易，為 4 樓之樓中樓格局，總價 1.65 億元，推估拆算車位後約每坪 138.5 萬元，這也是此豪宅社區首度揭露完整交易價格。

台北市信義計畫區松勤路上逾 20 年豪宅「大炁四方」，先前僅有親友交易，且僅為部分移轉，此次 4 樓為社區在實價上首筆完整交易，交易標的為 4 樓的樓中樓。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，信義計畫區屋齡超過 20 年的豪宅交易少見，由於這些老豪宅公設比低、實際使用坪數大，且單價較新豪宅低，因此頗獲買方青睞。

大炁四方位於信義計畫區松勤街、松智路口，樓高 12 層，屋齡 22 年，是信義計畫區中古豪宅，屬交錯式樓中樓，豪宅前方為停車場，故無遮蔽物可近看 101 大樓。郎美囡指出，信義路五段南北兩側豪宅林立，信義路南側、松勤路及松智路上除了大炁四方外，還有贊泰花園、御之苑、信義之星等知名豪宅，平均交易價格每坪在 160-180 萬上下，坐落地段鬧中取靜，是許多高端買方偏好的地段。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，豪宅市場買氣增溫，建商推案信心增強，不僅新豪宅交易備受矚目，中古豪宅也在市場占有一定比例，尤其指標地段豪宅，若維護得宜依然歷久彌新。