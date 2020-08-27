〈房產〉後疫情時代的「公園宅」吸睛 桃園三大區域房價漲幅逾1成

今年上半年桃園移轉棟數 2 萬棟，占整體六都比重 18.55%，且年增 13.1%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，買氣推升同時，鄰近綠地的公園宅近 2 年房價平均漲幅 6.8%，其中以風禾公園周邊住宅房價漲勢最大居冠，2 年房價成長 15.8%，其次是埔頂公園周邊住宅漲 13.9%，兩區漲幅超越青埔地區的青塘園的 10.9%。

房仲業者指出，桃園重劃區多，小檜溪、中路重劃區綠覆率高於 10%，優於桃園其他重劃區，成後疫情時代焦點。就當地房仲加盟業者指出，兩個重劃區相比，中路重劃區漸有新成屋釋出，但交易量低，而小檜溪重劃區則處預售建案增量推案階段，以高綠覆率成為重要訴求。

房價漲幅最高的桃園三大公園宅，共通點就是綠地廣達 5-6 公頃，視野遼闊活動空間大，健身運動概念興起，再加上交通便捷性佳，在地居民喜愛，也吸引外來客打卡拍照，讓綠地公園宅也成了購屋的參考指標，尤其房價在 1 字頭更是加倍受到購屋客喜愛，因此讓綠地公園概念宅走夯。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，2020 年「風禾公園」周邊住宅均價來到每坪 24.9 萬元，主要是知名建案拉抬成交單價，加上中路特區以高綠覆率作為主要賣點，三大指標公園及六座兒童公園，尚有足球場、網球場，綠地等等，使得房價得以支撐，又緊鄰桃園市核心市區，在整體居住環境氛圍極受買方好評，且是最靠中正藝特區的重劃區，除享有中正藝文特區的優勢，且能享有原有市府商圈的便利性，省房價、也少去新興重劃區等待發展時期的不便性，年輕首購族，偏好購屋總價 1000 萬內的 2 房車，而 3 房車購屋總價約在 1200-1500 萬元。

而房價漲幅居次的是「大溪埔頂公園」，每坪房價從兩年前 16.6 萬元來到 18.9 萬元。台灣房屋大溪仁和直營店 店長黃正偉指出，區內有透天別墅與大樓產品多元，且「大溪埔頂公園」有萬坪樹海、楓林步道、植生空橋、落羽山丘、親子休憩為設計主題的公園，周邊主要路段為埔頂路一、二段、介壽路及員林路組成，員林路可銜接台 66 線前往觀音區、國道 1 號，沿埔頂路可銜接國道 3 號、國道 2 號，聯外交通便利，距離大溪老街只有 3 分鐘車程，江怡慧提到，也因為高綠覆率特色加上交通便利等優勢，吸引許多建商爭相推案，相當受購屋族好評。

同時，位於青埔地區的「青塘園」週邊房價一直都比區域行情高，可謂是桃園的大安森林公園！中壢區青埔的「青塘園」擁有綠地與親水生態，及水岸景致，加上近機場捷運線 A19 站，和桃園國際棒球場，尚有冠德購物商場、桃園美術館以及亞洲矽谷計劃等利多，因此吸引不少買家，另外尚有許多外籍人士來此居住，其中不乏有機師、空姐或是航空業與物流業從業人員到此購屋。

江怡慧指出，近日最受歡迎踩點的「大有梯田生態公園」，週邊住宅均價只有 1 字頭，較桃園區均價 2 字頭低，生活機能完善也是相當值得購屋者留意的區域。