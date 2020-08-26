〈華碩新機發表〉ZenFone 7出貨喊增5成 拚成台灣5G手機冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (26) 日宣布推出新一代手機 ZenFone 7，全球副總裁林宗樑表示，ZenFone7 將以台灣市場首發，目標 ZenFone 7 系列在台出貨量達 15 萬支，較前一代增加 5 成，並優於中國、韓國 5G 手機，拚成台灣 5G 手機冠軍。

林宗樑表示，去年第一次推出 ZenFone 6 翻轉手機，獲得市場好評，在台灣出貨量達逾 10 萬支，也是安卓手機中，採用高通 8 系列處理器的第 2 名，隨著 ZenFone 7 即將上市，看好出貨量將再優於前一代手機，未來也計畫在歐洲、日本陸續上市。

針對新機優勢，林宗樑指出，除延續翻轉鏡頭特點外，華碩 ZenFone 7 採用三星 AMOLED 面板，採無打洞全面屏，加上升級三鏡頭設計，可望吸引科技愛用者、攝影愛用者。

展望台灣 5G 手機市場，林宗樑認為，台灣電信業者在 1 個月前 5G 服務陸續開台，顯示電信業者積極鎖住客戶，有助 5G 手機滲透率提升，而從消費者角度來看，5G 手機在服務品質、體驗上也優於 4G 手機，也將刺激消費者換購 5G 手機。