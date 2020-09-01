〈觀察〉高爾夫球具下半年訂單回穩 可望一路旺到明年初

高爾夫球具業者今年第二季陷入營運低潮，本已不佳的本業獲利狀況再遭匯率衝擊更雪上加霜，不過第三季起訂單回穩，業績可望一路走旺到明年一月；同時，各廠對產能規劃方向也底定，除降低在中國的產能配比，針對回台或加碼越南等各有不同規劃。

高爾夫球具業者近期訂單因歐美庫存大降、新產品發表，業績逐步走高，加上中、長期產能配置策略確立，包括復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 等個股營運，都可望同步受惠。

復盛應用 、明安國際等，越南產能配置都向 5 成比重邁進，由於台商在全球高爾夫球桿頭市場中，有 70% 高市占率，兩大廠的產能變化，將牽動產能供應鏈挪移。

復盛應用及明安國際在台灣、中國大陸及越南都設有生產線，在台灣以前段設計為重點，越南則以產能擴充及優化為主；其越南投資的新建廠區已完工，將陸續投產，產能持續擴增。

明安從 2019 年起投資 2 億元，展開越南新廠房建造擴廠計畫，已正式量產；中國和越南兩廠營運比重，將從現有的 70% 比 30% ，中長期拉升到各占一半。

由於國際高爾夫球具訂單回籠，復盛應用評估今年營收可望由 8 月起走揚，一路攀高到 2021 年的 1 月，鉅明主管指出，在目前訂單滿載、加班生產情況下，出貨高點將落在 11 月或 12 月。

復盛應用在越南擴建的新廠土木工程也將在今年底完工，設備進駐安排在明年第一季，新增產能開出將有助取得更多市場商機。

復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等，從出貨來看，目前越南占約 35-40%，越南廠有三個廠區，第四廠完工投產後，越南出貨比重將提高到 40% 以上，長期往 5 成方向邁進。

目前高爾夫球具廠持續轉單到中國以外地區，鉅明也加速投資擴廠，斥 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元。

鉅明主管指出，投資高雄市新建廠占地 3185 坪，預計最快明年底投產，鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made。