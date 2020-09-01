【袁志峰專欄】恒指單日轉向 入市宜謹慎

9 月 1 日推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $16.38

1) 股市前景

恒指昨日單日轉向，技術型態轉差，不利後市。大型內銀股盈利下跌一成是市場共識，但公布業績後仍顯著下跌並不尋常。在人民幣轉強的背景下，港股仍表現疲弱也不合理，北向資金淨賣出高達 80 億元人民幣，顯示資金大舉逃離 A 股。在市況明朗之前，建議投資者減持倉位，平衡風險，未持貨者宜採觀望態度。

今天推介是吉利汽車 (175)，該公司股價昨日逆市上升 4%，主因是科創板上市諮詢已完成，預期發行 A 股步伐加快，對股價有正面推動作用。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 310 點後高位震盪，早盤最多升 425 點或 1.7% 至全月高位 25847 點，午後單邊下跌並以全日最低位收市，收報 25177 點，跌 245 點或 1.0%。成交額按日增 10% 至 1818 億元，是 7 月中以來最高，當然 MSCI 指數成份股調整也有助推升成交額。港股通南向淨買入增至 49 億元，8 月累計淨買入 380 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。全月計，恒指升 2.4%。

藍籌股 16 升 33 跌 1 持平。完成科創板上市諮詢的吉利汽車 (175) 升 4%，是表現最佳藍籌。其次是中國神華 (1088)、港交所(388) 及中石化 (386)，皆升接近 3%。中國聯通(762) 跌 4%，是表現最差藍籌，工商銀行 (1398)、建設銀行(939)、交通銀行(3328) 及中移動 (941) 跌 3%-4%。全月計，濠賭股大升，手機股大跌。

大型科技股漲跌不一。小米集團 (1810) 及阿里 (9988) 分別升 4% 和 2%，皆創收市新高。美團 (3690) 及騰訊 (700) 分別跌 4% 和 2%。恒生科技指數跌 0.5%，成份股 9 升 21 跌。比亞迪電子 (285) 及微盟 (2013) 是升幅最大成份股，分別漲 11% 及 5%。金山軟件 (3888) 及網龍 (777) 跌 6%，是表現最差成份股。全月計，恒生科技指數升 5.4%。

板塊方面，內銀、內房、食品、電訊及基建股跑輸恒指。郵儲銀行 (1658) 跌逾 8%。中國恒大 (3333) 及世茂集團 (813) 跌 4%。康師傅 (322)、海底撈(6862)、華潤啤酒(291)、青島啤酒(168) 及蒙牛乳業 (2319) 跌 3%-5%。中交建 (1800) 及中鐵建 (390) 跌 3%。中國三大電訊股跌 3%-4%。

周一上証指數早盤高開高走，但午後受壓回落，收報 3395.68 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交逾萬億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨賣出 80 億元，8 月累計淨賣出 20 億元，而 7 月份淨買入達 104 億元。全月計，上証指數升 2.6%。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數漲跌不一。道指收報 28430 點，跌 223 點或 0.8%。標指跌 0.2%，創即市新高。納指升 0.7%，創即市及收市新高。美匯指數跌 0.2%，收報 92.2。現貨金價升 0.2%，收報 1967 美元。全月計，道指、標指及納指分別上升 7.6%、7.0% 及 9.6%。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸發強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出 11.6 億港元。本港銀行體系總結餘周三升至 1942 億元。(信報)

中國製造業活動持續處於擴張水平，但表現遜預期。國家統計局公布，8 月份，中國製造業採購經理指數 (PMI) 略為回落至 51，較上月略降 0.1 個百分點，遜於市場預期的 51.2。(信報)

4) 新股訊息

百勝中國 (9987) 公布香港第二上市詳情，發售 4191 萬股，其中 4% 香港公開發售，96% 為國際配售，發售價將不超過每股 468 元，集資最多 196 億元。每手 50 股，入場費 23635.8 元。香港公開發售將於今日起至 9 月 4 日招股，預期 9 月 10 日掛牌。(信報)

華潤置地 (1109) 公布，建議將附屬公司華潤萬象生活分拆於聯交所主板上市，並已向聯交所提交上市申請。(信報)

5) 個股訊息

創維集團 (751) 公布，上半年盈利 3.91 億元人民幣，按年增長 1.16 倍，不派中期息。總營業額 160 億元人民幣，按年減少 7%。(信報)

中國恒大 (3333) 公布，上半年股東應佔溢利 65.4 億元(人民幣，下同)，按年下跌 56%，不派中期息。期內，核心業務利潤 192.5 億元，核心業務利潤率 7.2%；收益 2666 億元，按年上升 17%。(信報)

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