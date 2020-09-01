無人機宅配時代！FAA 批准亞馬遜 Prime Air 快遞無人機

週一 (31 日) 美國聯邦航空總署 (FAA) 批准亞馬遜可以運營旗下的送貨無人機 Prime Air，劃下亞馬遜無人快遞業務的一個里程碑。

Prime Air 副總裁 David Carbon 於最新聲明中表示：「這項認證是 Prime Air 向前邁出的重要一步，表明 FAA 對亞馬遜無人機遞送服務的操作和安全程式有信心，該服務未來將為我們全球客戶遞送包裹。」

David Carbon 寫道：「我們將繼續發展和完善技術，將無人機完全集結升空，並與 FAA 和世界各地的其他監管機構密切合作，以實現我們 30 分鐘交付的願景。」

亞馬遜表示，目前 Prime Air 送貨機隊的大規模部署包裹遞送尚未就緒，但該公司正在積極飛行和測試該技術。

亞馬遜從 2013 年開始推動無人機物流計畫，以幫助 Prime 會員在 30 分鐘或更短的時間內將包裹送到客戶家中。

目標是客戶在亞馬遜網購下訂單後，商品會在鄰近物流中心裝載上無人機，並送上軌道，在監控中心確認後，無人機開始起降、卸貨、返航，送貨流程一切全自動。

2019 年 8 月，該公司提交了一份申請，要求 FAA 批准這些計畫。亞馬遜表示，快遞將在人口密度低的地區進行，包裹重量將不超過 5 磅。

亞馬遜並不是唯一一家有意擴大商業無人機快遞服務的公司。去年 4 月，Alphabet 旗下 Wing 成為首家獲得 FAA 批准的商業交付企業。去年 10 月 UPS 獲得 FAA 批准能運營無人機機隊。

目前無人機宅配在技術面與實用面仍面臨一些問題，包括飛安問題、各國現行航空法規限制。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲逾 2%，暫報每股 3483.14 美元。