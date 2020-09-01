Fed副主席對YCC持開放態度 不會僅因失業率下滑而升息
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聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週承諾放寬通膨目標後，Fed 副主席 Richard Clarida 週一 (31 日) 表示，不會只因為失業率下降就升息，並對採取殖利率曲線控制 (Yield Curve Controls，YCC) 手段抱持開放態度。
Clarida 週一 (31 日) 在彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International) 的演講中談及 Fed 最新的貨幣政策框架，他認為過去的貨幣政策並不適用於當前環境，因此未來不會僅因失業率下降而升息。
上週，鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會中宣布，將允許通膨率暫時高於 2% 的目標水平，以彌補先前的不足。
Clarida 表示：「這項政策變化傳達了 Fed 的觀點，即在沒有證據顯示物價通膨持續或可能持續高於目標水平，抑或是影響金融穩定的情況下，低失業率本身並不會是我們採取政策行動的充分誘因。」
Clarida 坦承，過去的貨幣政策並不適用於當前的長期低利環境，如今 Fed 不會僅因失業率下滑而升息。
Clarida 同時表示，目前他和同僚們並不認為負利率是可行方案，但對採取殖利率曲線控制則抱持較開放態度。
他認為，儘管當前環境並不支持設定殖利率上限和目標，然而若情勢出現變化，這依然會是 FOMC 評估的選項之一。
Clarida 指出，由於上週宣布的新政策架構，決策者可能針對前瞻指引的下一步進行討論。
「我和我的同僚們相信，新架構代表著貨幣政策策略關鍵而穩健的發展，它允許 Fed 現在或未來執行政策時，能夠繼續完成我們的使命。」