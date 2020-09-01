美國散戶股票交易軟體Robinhood 面臨主管機關調查

彭博報導，大受千禧世代歡迎的線上券商 Robinhood 正因 3 月處理系統當機的事情，受到美國證管會 (SEC) 和金融監管局 (FINRA) 調查。

知情人士透露，Robinhood 調查焦點之一，在於服務本身沒有設置顧客回饋機制。

Robinhood 為免收佣金的投資平台，用手機下單操作便利，許多年輕人在 3 月居家避疫期間投入股市。但 6 月發生一名年輕客戶認為自己損失超過 73 萬美元，因無力償還而輕生的不幸事件，Robinhood 遭到廣泛批評。

自 3 月初以來，Robinhood 多次當機，交易量龐大的日子，系統尤其容易崩潰。

如果政府擴大調查，Robinhood 可能遭遇潛在 IPO 告吹、或是錯失出售給大銀行或科技公司的機會。Robinhood 是矽谷最炙手可熱的金融科技 (fintech) 新創公司之一，根據最近一輪募資，公司估值達到 112 億美元。

今年上半年，美國消費者保護主管機關接獲超過 400 起有關 Robinhood 的申訴，是競爭對手嘉信 (Charles Schwab)(SCHW-US) 和富達投資 (Fidelity Investment) 的四倍有餘。

美國投資人對各家線上券商的投訴件數。來源：Bloomberg

這些申訴是應美國聯邦貿易委員會 (FTC) 要求而公開的紀錄，顯示許多客戶不解為了自己為何因選擇權賠錢，或是為了償還保證金貸款而須賣掉所有持股。

文件特別凸顯 3 月初金融市場因為疫情而劇烈波動期間，Robinhood 曾經中斷運作超過一天。一些投資人抱怨自己因為無法賣股票而損失數萬美元，也有一些人抱怨錯失逢低買進的好機會。

讓投資人最感到挫折的莫過於 Robinhood 沒有顧客回饋機制，就連投訴電話也沒有。一些主管機關私下抱怨接到太多投訴，自己彷彿成了 Robinhood 的客服管道。

Robinhood 發言人表示，公司認真看待顧客反應，今年來積極增加客服人員，也會繼續招募相關人力，工程團隊在 3 月和 4 月當機之後加強平台系統，公司也針對受影響顧客提供賠償金額。

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