打破9月魔咒？美股可望延續8月漲勢 先回檔後攀高

9 月往往是美股全年表現最差的月份，但這個慣例在選舉年可能打破，分析師看好美股在 8 月交出 36 年來最佳單月表現後，9 月可望繼續上漲，期間若有回檔，也能很快度過。

CFRA 資料顯示，自二戰以來，標普 500 指數在 9 月平均下跌 0.5%，是全年表現最差一個月。8 月通常是最平淡的月份，但今年卻大漲 7%，寫下 1984 年以來最佳表現。

美股歷年 8 月表現，依績效排序，左為 S&P 500，右為道瓊。來源：CNBC

分析師如今看好 9 月能延續 8 月動能，不過在上漲之前會稍微快速拉回。Ironsides Macroeconomics 研究部門主管 Barry Knapp 說，9 月應該會發生一些事情導致投資人規避風險，讓標普 500 出現下跌 5-6% 的「回檔」。他說，假如開學之後病毒再次擴散，尤其是發生在東北部，將是更負面的消息。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 說，9 月可能會有一點賣壓，但 9 月魔咒不代表必然會出現下跌 10% 的「修正」。

根據 RealCearPolitics.com 彙整的主要民調平均值，民主黨總統候選人拜登領先現任總統川普的幅度縮小，從原本的兩位數下降到 6.9 個百分點。儘管結果還在未定之天，但比起幾個禮拜前民主黨可能入主白宮、拿下國會參眾兩院的預期相比，股市投資人似乎鬆了一口氣。

Knapp 說：「勞動節 (美國為 9 月第一個星期一) 過後，民調真正開始變得重要。如果到時候情勢和一個月前相同，就會有問題。現在看起來，川普有希望連任...，氣勢似乎在川普這方聚集。」

Knapp 說，從衍生性商品市場的部位來看，投資人預料 10 月和 11 月的波動大於 9 月。

不過共和黨不保證能繼續掌握參議院過半優勢，一些關鍵席次或許會有變數；眾議院則預料仍在民主黨的手中。

聚焦 9 月 29 日第一場辯論

專家指出，受疫情影響，面對面造勢活動幾乎停擺，讓 9 月 29 日舉行的第一場總統候選人辯論成了歷史上數一數二重要的一次，很可能決定哪一黨在國會選舉中居於優勢。

Leuthold 的 Paulsen 說：「我想投資人不會樂見任何一黨在總統和兩院都居於領先，未來兩年為所欲為。」

Fundstrat 政策策略師 Tom Block 說，華府 9 月將迎接兩大事件，除了第一場總統候選人辯論，另一個是財政年度即將結束。國會必須在 10 月 1 日前批准新年度預算，很可能和目前仍處於僵局的紓困方案扣連在一起。

大選之外，9 月將有多個可能牽動美股的事件，包括本周五的非農就業報告，市場預料表現欠佳，以及 9 月 15-16 日的聯準會 (Fed) 例行會議，官員很可能維持鴿派立場。

摩根大通投資管理公司投資組合經理人 Jim Caron 則認為，川普和拜登陣營政策其實對市場影響差異不大。川普的去管制主張有利企業經營，但拜登可能會提高政府支出，這對經濟有益，「我認為疫情會牽動政策，我們還得繼續跟病毒奮戰。」