巴菲特押注日本商社2個理由：看升通膨、看貶美元

「股神」巴菲特職掌的波克夏公司以 62 億美元投資日本五大商社，令市場感到意外，路透分析巴菲特此舉反映他預期通膨升溫、美元貶值，並認為全球疫情復甦之下，海外股票比美股更有吸引力。

波克夏過去一年來陸續買進日本五大商社股票，目前持股略高於 5% 股權，且可能提高到 9.9%。由伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事組成的五大綜合商社投資多元，布局領域包含能源探勘等，符合股神對價值股的定義。鑒於美股估值觸及網路泡沫以來新高，波克夏投資人大多肯定股神的決策。

路透指出，巴菲特相中日本商社還有兩大因素：預期通膨走升，以及美元貶值。

Smead Capital 投資長 Bill Smead 說，巴菲特正把投資轉進可以從通膨中創造價值的標的，如果油價或其他商品價格上漲，這些企業能賺到錢。

黃金、抗通膨債券和一些大宗商品從 3 月迄今大漲，因投資人預料全球央行挹注逾 9 兆美元的寬鬆資金將推升通膨。聯準會 (Fed) 上周表示願意容忍通膨略為高過 2% 目標，不會急於升息。

美元貶值讓非美國股票更具魅力

Leuthold 集團投資長 Jim Paulson 說，日本等海外股票魅力提升，因為他們的估值較低，且美元持續貶值—目前已經逼近兩年低點，一些投資人希望搭上外幣升值列車，而買進這些貨幣計價的股票，波克夏就是一例。

此舉也符合巴菲特偏好價值股的一貫作風。

巴菲特也曾把目光投向其他海外股票，包括以色烈的 IMC International Metalworking、德國的 Detlev Louis。

Aquamarine Capital 投資組合經理人 Guy Spier 說，押注日本企業或許有助擴大波克夏在中國市場的足跡，「因為這些企業比大多數企業花費更多心思，找到和中國打交道的方式」。