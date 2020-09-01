〈財報〉Zoom Q2營收年增355% 刺激盤後股價飆漲25%

視訊通訊平台 Zoom (ZM-US) 週一 (31 日) 公布第二季獲利優於分析師預期，並大幅上修全會計年度財測 (下稱財年)，激勵盤後股價飆漲多達 25%。

第二季財報 (7/31 止) 關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 Refinitiv 調查）

調整後 EPS：92 美分 vs. 45 美分

營收： 6.635 億美元 vs. 5.005 億美元

純益：接近 1.86 億美元 (去年同期僅 550 萬美元)

調整後毛利率：72.3%

第二季營收年增 355%，較前季 169% 年增幅擴大。財務長 Kelly Steckelberg 在電話會議上透露，81% 營收成長來自新顧客的訂閱，且客戶流失率低於預期。

Zoom 毛利率自上一季 69.4% 提升至 72.3%，部分原因是擴大自身數據中心設備容量。

本季因新冠疫情大流行，各國政府下令民眾限制外出並居家防疫，大眾越來越仰賴 Zoom 的視訊通話軟體，作為商務、教學和個人使用。

Zoom 聘請資安與多樣性主管，Herbert Raymond「H.R.」 McMaster 中將加入擔任董事會獨立董事，宣布在鳳凰城和匹茲堡開設研究開發中心的計畫，並表示已經收購安全傳訊初創公司 Keybase。

根據 RBC 分析師 Alex Zukin 帶領的分析團隊引用 app 分析初創公司 SensorTower 的數據，Zoom 每月活躍用戶年增 4700% 至 1.484 億人，因此該分析團隊給予 Zoom 等同「買進」的股票評級。

不含週一盤後的波動，今年迄今 Zoom 股價上漲 369%，遠勝同期僅約 9% 漲幅的 S&P 500。週一交易時間，Zoom 上漲近 9%，而道指和 S&P 500 均收低。

第三季財測關鍵數據 vs 分析師預期 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：73 至 74 美分 vs. 35 美分

營收：6.85 億美元至 6.9 億美元 vs.4.929 億美元

2021 財年財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：2.40 美元至 2.47 美元

營收： 23.7 億美元至 23.9 億美元

以中值計算，新財測隱含營收年成長 282%。根據 Refinitiv 調查，分析師預期共識是調整後 EPS1.30 美元、營收 18.1 億美元，而以個別預期而言，最高調整後 EPS 僅在 1.60 美元、營收 18.6 億美元。

先前 Zoom 的 2021 財年全年調整後 EPS 估值為 1.21 至 1.29 美元、營收介於 17.8 億美元至 18 億美元。