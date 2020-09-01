TikTok買主揭曉前 白宮貿易顧問再撂狠話：鎖定更多中國app

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 周一 (31 日) 表示，川普政府不只瞄準抖音國際板 TikTok 和 WeChat ，還會鎖定更多中國 app。

納瓦羅周一接受福斯財經網採訪時，再次強調美國不應使用中國 app 的重要性，警告 TikTok 或 Wechat 這類 app 蒐集的用戶資料可能被用來監視、監控和追蹤美國人。

他說：「我要對美國人民說一件至關重要的事，這個國家不要使用中國製造的 app，不要讓我們的數據被奪走並移交到中國的伺服器。」這些 app 可能被用來竊取用戶密碼，某些時候甚至讓用戶成為被勒索和敲詐的目標。「這正是我們鎖定 TikTok 和 Wechat 背後的政策立場，而且還會有其他 (中國 app 面臨同樣命運)，因為中國... 基本上試圖在世界各地獲取技術的影響力。」

關於 TikTok 出售案的傳言滿天飛，根據最新消息，字節跳動據傳最快周二公布 TikTok 買主。但這起出售案面臨中國牽制的變數，因中國商務部 8 月 28 日公布新調整的「中國禁止出口限制出口技術目錄」公告，列入人工智慧 (AI) 和數位訊息推送技術，外界推測可能意在拖延 TikTok 出售案。字節跳動已表明將遵守規定，代表出售案需取得中國監管機關許可。

川普政府內部的對中溫和派一直想把封殺範圍盡可能侷限在華為、TikTok 並讓 WeChat 受到較低程度影響，但納瓦羅卻堅持白宮會在近期封殺更多中國企業。

他甚至說，TikTok 廣受的內容推送運算法是源自在美中企竊取的 AI 技術，絕大多數從矽谷巨人偷來。「AI 相當重要，中國現在擁有的大部分 AI 來自兩家美國企業—Google 和微軟。眼前的情況是，中國從我們這攫取資訊，同時限制 (出口)。」

這番言論顯然衝著中國上周公布的新出口限制而來，專家分析，新措施可能導致 TikTok 出售案被拖延到 11 月美國總統大選之後。