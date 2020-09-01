新冠肺炎疫情更新：亞洲重要經濟體之最 印度第二季GDP重摔24%

周二 (1 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，8 月 31 日中國新增確診病例 10 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 8 月 31 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 85058 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：8 月 31 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 26 萬 4107 例，累計達 2511 萬 8689 例；死亡病例比前一日增 5385 例，累計達 84 萬 4312 例。

2、歐盟委員會公布歐元區經濟景氣指數最新數據顯示，西班牙是大型經濟體中唯一一個在近 3 個月企業信心惡化且就業預期下降的國家。

西班牙和義大利兩國經濟是受新冠疫情影響最嚴重的歐洲國家。疫情反彈和各種防疫措施的持續，加上主權債市場現況，將成為歐洲經濟復甦所面臨的最大威脅。從目前的情況來看，恐怕要等到 2021 年春天，歐元區主要大國的經濟活動才能全面恢復。

3、美國近期疫情成長速度有所下滑，上周每日的新增確診病例均低於 5 萬，但開學季的到來已為防疫帶來難題。根據 CNN 報導指出，全美已有 36 個州的大學通報多達 8700 例感染新冠肺炎。

4、英國目前許多大學正在準備進行返校上課的相關作業，而英國大學教師工會擔心返校所造成的人員流動將釀成災難，呼籲希望各大學暫時不要恢復到校的授課方式，等到聖誕節之後評估情況再決定是否返校上課，以避免出現第二波疫情。

5、以色列新冠疫情不樂觀，由於該國境內仍存有病毒大範圍的爆發和嚴重危害公共健康的風險，該國內閣部長會議同意把以色列的緊急狀態從 9 月 6 日延長至 11 月 7 日。

6、印度政府公佈第二季 GDP 年減 23.9%，創下自 1996 年開始公佈季度經濟數據以來衰退幅度最大的一次，同時也是亞洲主要經濟體中經濟下滑最嚴重的國家。造成印度經濟下滑的主要原因在於新冠疫情在該國持續蔓延，嚴重損害經濟活動，民眾收入受到影響，造成市場需求萎縮。

全球主要地區新增疫情