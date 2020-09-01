南韓製造業PMI回升、出口GDP降幅縮小 但為抗疫救經濟預算將再刷新高

南韓周二 (1 日) 公布製造業採購經理人指數 (PMI) 上升到 48.5，且第 2 季 GDP 終值修正為萎縮 3.2%、8 月出口下滑 9.9%，都沒有原先預估差。但疫情未減仍讓前景烏雲罩頂，當局預料將在新一年度大舉提高預算，並為此舉債達 172.9 兆韓元 (1456 億美元)，連兩年改寫發債新高。

IHS Markit 統計的南韓製造業 PMI 在 8 月報 48.5，從 7 月的 46.9 上升，顯示製造業景氣雖然仍萎縮，卻是六個月來最和緩步調。這項數據已經連續八個月低於象徵景氣榮枯分水嶺的 50。

IHS Markit 分析師 Tim Moore 說，8 月 PMI 代表南韓製造業或許走到轉捩點，整體商業情勢恢復到略為惡化的水準。新訂單指數攀升到七個月高點，顯示對北美銷售恢復成長，其他次指標如生產指數、就業指數的降幅也減緩。

此外，南韓央行公布第 2 季 GDP 終值，經季節調整較前季萎縮 3.2%，略優於原先預估萎縮 3.3%，但仍是 2008 年第 4 季以來最劇烈萎縮幅度，也代表南韓連兩季 GDP 萎縮，和日本、泰國、新加坡一樣在第 2 季陷入經濟衰退。

南韓貿易工業和能源部 (MTIE) 同日公布，8 月出口年減 9.9% 至 396 億美元，雖然是連續第六個月下滑，但降幅小於市場預估的 12%。由於 8 月工作天少於去年同期，每日出口額減幅縮小為 3.8%。

疫情牽動南韓出口項目表現，生技產品出口表現特別亮麗，比去年同期暴增 58.8%；居家辦公趨勢下，電腦出口年比翻倍成長。此外，8 月外銷海外晶片年增 2.8%，連續八個月成長。

對各國出口部分，對中國外銷減少 3%，對美國、歐盟分別下滑 0.4%、2.5%。

但這些數據並未完全反映 8 月下旬起國內確診病例回升的情況。過去兩周以來，南韓單日新增病例都達到三位數，南韓政府在上周五宣布，全國第二級社交距離準則再延長一周，並評估是否提高到最嚴格的第三級，也就是建議關閉學校和企業。

南韓發債額料連兩年創新高

南韓當局預料將在新一年度大舉提高預算，並為此舉債達 172.9 兆韓元 (1456 億美元)，連兩年改寫發債新高。

財政部官員表示，最新舉債額是依據預算提案所得的結果，將超越 2020 年度的 167 兆韓元的歷史紀錄；今年為了對抗新冠肺炎病毒，南韓政府三度追加預算，舉債額從原本的 130.2 兆韓元大幅提高。

SK 證券固定收益分析師 Shin Earl 說，如此龐大的發債規模，意味著供需失衡情況惡化，南韓債券價格勢必會進一步下跌。

南韓公債殖利率 8 月升勢在上周加快腳步，因南韓央行總裁李柱烈的談話，沖淡市場認為央行會在短期內加碼購債的預期心理。

南韓 10 年期公債殖利率。來源：Bloomberg

南韓 10 年期公債殖利率連續第六天上揚，周二上升 3 個基點至 1.54%。

南韓政府將在周二把規模 555.8 兆韓元的預算案提交給國會，若通過，將公布最終預算規模和發債金額。

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