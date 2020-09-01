三星少主李在鎔遭南韓檢方起訴 涉操縱股價和瀆職

南韓檢察官週二 (1 日) 以涉嫌操縱股價和瀆職違反信託關係等罪行，起訴三星電子副會長李在鎔，認為他以不法手段鞏固接班權力。

三星股價未受太大影響，全天大多時間維持小漲，至當地時間下午 15:09，仍上漲 0.37%。

南韓檢方懷疑三星在 2015 年的三星物產和第一毛織合併過程中，在會計造假造成貶值，從而為李在鎔接班營造有利環境。

首爾中央地方檢察廳資深檢察官 Lee Bok-hyun 表示，李在鎔試圖以最小的成本確保他的繼任，並加強控制，這種罪行擾亂了資本市場，因此檢方決定起訴。

李在鎔現年 52 歲，是三星電子副會長、三星集團實際掌權者，今年 5 月 6 日，他公開道歉，並承諾不會讓子女繼承經營權，被視為終止「世襲制」的宣誓。他目前是三星集團事實上的控股公司三星 C&T 的最大股東，擁有 17.33% 股份。

三星否認相關指控，表示在合併過程中未發生任何非法行為，三星遵循國際會計準則。

檢方這次沒有要求逮捕令，這意味著李在鎔將能夠在不被拘留的情況下接受審判。今年 6 月，法院拒絕了檢方將他逮捕調查的要求。

李在鎔在 2017 年 2 月，因賄賂韓國前總統朴槿惠被判入獄，但於 2018 年 2 月上訴獲緩刑被釋放。