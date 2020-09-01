柏瑞投信「洞悉ESG」報告：人氣爆棚 ESG企業債吸引資金加速流入

儘管全球疫情尚未獲得有效控制、經濟數據也參差不齊，且美中關係和美國大選依舊存在不確定性，但主要央行大規模的寬鬆措施仍鼓舞市場的風險偏好，支持 ESG 企業債指數 * 近一個月來持續上漲。柏瑞投信表示，疫情不僅驗證 ESG 概念資產於市場重挫期間的耐震力，更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性，並催化 ESG 的投資熱潮，帶動資金加速流入 ESG 企業債券市場。

根據晨星 (Morningstar) 統計，今年 4 月到 6 月，以 ESG(環境、社會與公司治理) 原則進行投資的基金，在全球共吸引 711 億美元的淨流入，使該類產品的總資產管理規模創下歷史新高的逾 1 兆美元。然而，相對於全球所有投資基金規模的 41 兆美元而言，ESG 基金的市場份額仍然很小，意味著未來仍有很大的成長空間。

投資需求殷切 行情欲小不易

柏瑞投信本月「洞悉 ESG」報告指出，隨著全球央行 3 月陸續採取大規模寬鬆措施，企業已陸續順利於市場上籌得資金，使得 ESG 企業債指數的成分企業新債發行狀況於 7 月份略有降溫，遭降評的家數也明顯放緩。截至 6 月底，ESG 企業債指數的成分企業共有 2,316 家，總計 7 月份有 18 家信用評級被調升、25 家被調降，信評被調降的企業家數已較 3 月的高峰明顯減緩。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，隨著新冠肺炎疫情對經濟的衝擊日益顯現，近期陸續還是會見到企業信用評級遭到下調的情況，不過，全球 ESG 企業債指數的平均信用評級仍在投資等級的水準，信用風險程度還是相對較低。

隨著指數持續走升，全球 ESG 企業債券的殖利率 7 月下滑 29 個基本點到 1.57%，與公債利差收窄約 19 個基本點到 136 個基本點，此利差水準仍略高於 5 年均值，且距離近年來的低位仍有段距離。在美國聯準會 (Fed) 將維持近 0% 利率的水準至 2022 年的環境下，這樣的殖利率和利差水準仍相對合理，評價面並不貴。

在基金投組配置策略上，柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業為主要配置，將增持原物料、科技與非循環性消費等產業。而在信評配置上，投資等級債券比重超過 80%。不過，仍需持續留意中美關係議題的發展，以及全球經濟是否能真正走出疫情的衝擊，且 ESG 債市仍有波動風險。

2020 年 8 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2020/8。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。

* 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，非本基金報酬指標。

**ESG 企業債券指數利差於 2020/7/31 為 136 個基本點。

《註》柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重德投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 179.7 億元 ***。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面、評價面，共六個面向回顧 ESG 企業債整體市況，並提出分析與建議，期能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2020/7/31。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109216)

