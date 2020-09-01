美國8月ISM製造業PMI連4個月擴張升至56 寫1年半新高
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美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 56，優於市場預期的及前值，為連續 4 個月擴張，並寫下 1 年半新高。
8 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 67.6，前值 61.5
- 生產指數報 63.3，前值 62.1
- 雇傭指數報 46.4，前值 44.3
- 供應商交貨指數報 58.2，前值 55.8
- 存貨指數報 44.4，前值 47.0
- 客戶端存貨指數報 38.1，前值 41.6
- 價格指數報 59.5，前值 53.2
- 未完成訂單指數報 54.6，前值 51.8
- 出口訂單指數報 53.3，前值 50.4
- 原物料進口指數報 55.6，前值 53.1
根據 ISM 報告，8 月製造業 PMI 升至 56，優於市場預期的 54.4，並同步寫下 2019 年 2 月以來新高。
其中，新訂單和生產指數均持續強勁擴張，新訂單指數升至 67.6，為 2017 年 12 月以來最高水平。另外，8 月客戶端存貨指數來到 2010 年 6 月以來最低，意味著製造業廠商有望在未來增加訂單，進行庫存回補。
勞動力部分，ISM 製造業 PMI 就業指數自 7 月的 44.3，升至 46.4，顯示製造業就業情況正在緩慢改善，但仍處於萎縮狀態。
ISM 主席 Timothy Fiore 表示，受當前經濟環境影響，許多受訪企業表示，下半年將暫緩資本支出，其中，商業航空設備商、辦公傢俱供應商、以及能源供應商將持續受需求低迷影響，且這種情況可能持續到今年底。上述公司佔製造業總產值約 20%。