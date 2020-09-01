美國8月ISM製造業PMI連4個月擴張升至56 寫1年半新高

美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 56，優於市場預期的及前值，為連續 4 個月擴張，並寫下 1 年半新高。

8 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 67.6，前值 61.5

生產指數報 63.3，前值 62.1

雇傭指數報 46.4，前值 44.3

供應商交貨指數報 58.2，前值 55.8

存貨指數報 44.4，前值 47.0

客戶端存貨指數報 38.1，前值 41.6

價格指數報 59.5，前值 53.2

未完成訂單指數報 54.6，前值 51.8

出口訂單指數報 53.3，前值 50.4

原物料進口指數報 55.6，前值 53.1

(圖：美國供應商管理協會)

根據 ISM 報告，8 月製造業 PMI 升至 56，優於市場預期的 54.4，並同步寫下 2019 年 2 月以來新高。

其中，新訂單和生產指數均持續強勁擴張，新訂單指數升至 67.6，為 2017 年 12 月以來最高水平。另外，8 月客戶端存貨指數來到 2010 年 6 月以來最低，意味著製造業廠商有望在未來增加訂單，進行庫存回補。

勞動力部分，ISM 製造業 PMI 就業指數自 7 月的 44.3，升至 46.4，顯示製造業就業情況正在緩慢改善，但仍處於萎縮狀態。

ISM 主席 Timothy Fiore 表示，受當前經濟環境影響，許多受訪企業表示，下半年將暫緩資本支出，其中，商業航空設備商、辦公傢俱供應商、以及能源供應商將持續受需求低迷影響，且這種情況可能持續到今年底。上述公司佔製造業總產值約 20%。