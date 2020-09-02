〈美股盤後〉九月開局喜！Zoom漲逾40% 標普那指雙創新高

告別三十多年來最佳 8 月後，9 月美股開局首日大順，華爾街資金行情持續熱絡，ISM 製造業 PMI 數據連月擴張，美元上漲，油價疲軟，黃金、美債殖利率下滑。

週二 (1 日) 科技股延續火力，蘋果、Zoom 領軍大漲之下，美股四大指數同步收紅，標普、那指雙雙創下歷史新高。

聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱，美國經濟在未來幾個月內需要更多的 Fed 刺激方案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2557 萬例，死亡數突破 85.2 萬例，美國累計確診超過 605 萬例，累計死亡數達 18.4 萬。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 215.61 點，或 0.76 %，收 28,645.66 點。

標普 500 指數上漲 26.34 點，或 0.75%，收 3,526.65 點。

那斯達克指數上漲 164.21 點，或 1.39%，收 11,939.67 點。

費城半導體指數上漲 44.25 點，或 1.96%，收 2,304.68 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收高，材料、資訊科技和非必需消費品板塊領漲，公用事業、醫療保健和能源領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎同步上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.98%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.57%；臉書 (FB-US) 上漲 0.76%。

道瓊指數以沃爾瑪領漲。沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 6.29% ；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.77%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.31%；salesforce (CRM-US) 上漲 3.15%；Nike (NKE-US) 上漲 2.64%。

費半成分股僅英特爾 (INTC-US) 收黑。AMD (AMD-US) 上漲 1.50%；美光 (MU-US) 上漲 0.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.44%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.37%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.57%。

台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.82%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.92%。

焦點個股消息

週一特斯拉 (TSLA-US) 宣布將將發售規模高達 50 億美元的新股，其股價下跌 4.67% 至每股 475.05 美元。

繪圖晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.37%。該公司與三星、美光合作開發推出首款「Ampere」架構的 RTX 系列顯卡，RTX 3080、RTX 3070，以及怪獸級性能的 RTX 3090 顯卡。

遠程會議公司 Zoom (ZM-US) 上季營收等同於去年一整年的收益，還提高 2021 財年財測，其股價週二一字漲 40.78% 至每股 457.69 美元。

蘋果將於 10 月份推四款新 iPhone (圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.98% 至每股 134.18 美元。外媒引述消息人士報導，蘋果將於 10 月份推四款新 iPhone，要求供應商生產 7500 萬~ 8000 萬部新 iPhone，還將推出 iPod Air、Apple Watch 等新品。

沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 6.29% 至每股 147.59 美元，該公司宣布將自本月稍晚推出自家 Walmart + 會員服務，提供無限免費運送服務。

經濟數據

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 報 53.1，預期 53.6，前值 53.6

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 報 56.0，預期 54.6，前值 54.2

美國 7 月營建支出月增率報 0.1％，預期 1.1%，前值 -0.5%

華爾街分析

投行 Jefferies 表示：「我們仍然相信，製造業對新冠抵抗力將強於服務業，隨著經濟復甦站穩腳跟，未來幾個季度製造業活動將繼續擴大。」

聯準會上周宣布維持寬鬆的貨幣政策，進一步推高股市，週二科技股領漲，美股再創新高，投資者紛紛搶購遠距辦公概念股。

投行 Oppenheimer 表示：「隨著 ZOOM 全速發展，我們看好其以影音為中心的價值主張，同時承認我們低估 ZOOM 近期的增長潛力。」

Logan Capital Management 投資組合經理 Stephen Lee 表示：「投資人將持續獎勵創新和適應力，除了科技公司外，還包含其他產業中，那些長期使用科技的企業。」

投資公司 Fiera Capita 基金經理人 Candice Bangsund 表示，目前市場聚焦科技股不斷刷新紀錄的漲勢，股市前景很好，但從宏觀角度來看，疫情發展仍有許多未知因素，當然，還有對全球經濟成長的影響。