馬斯克身價超越臉書祖克柏 特斯拉超越VISA成全美第七大

週一 (31 日) 蘋果與特斯拉股票分割計畫正式生效，兩家公司股價持續上漲之外，特斯拉超越 VISA 成美第七大企業，執行長馬斯克一躍成為全球第三大富豪。

蘋果、特斯拉以股票分割後的價格進行交易，吸引更多散戶進場買入。

週一特斯拉 (TSLA-US) 一股分拆成五股，其股價上漲 12.57% 至每股 498.32 美元，其市值來到 4643 億美元，超過 Visa (4,511 億美元) 成為市值第七大美國公司。

特斯拉股票分割也讓全球大富豪榜出現變化。彭博億萬富豪指數顯示，亞馬遜貝佐斯穩居全球首富，身價約為 2020 億美元。

微軟創辦人比爾蓋茲為第二大富豪，身家約為 1250 億美元。

執行長馬斯克週一身價已超越臉書執行長祖克柏，躍升全美第三大富豪，身價約為 1150 億美元、臉書創辦人祖克柏退居第四，身價約為 1110 億美元。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，從經濟角度看，股票分割不會導致股價反彈，但它幾乎總是會反彈。總體來說，資本較小的投資者可以買到這檔股票。

Matt Maley 表示，雖然股票分拆對該公司來說其市值保持不變，它確實提供以前買不起該票的散戶投資者一個機會，讓他們以更低的價格購買。

Matt Maley 進一步解釋，不過這種折扣不會持續太久，歷史顯示，知名企業股價通常會在股價分拆迅速反彈。

標普道瓊指數的數據顯示，近年來，華爾街股票分割變得罕見，到 2020 年，只有三家標普成分股企業宣布股票分割。相比之下，過去十年平均每年有十家。