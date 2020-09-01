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4家壽險再降宣告利率 最低台幣保單落在國壽 利率殺到0.43%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
4家壽險再降宣告利率 最低台幣保單落在國壽 利率殺到0.43%。(鉅亨網資料照)
4家壽險再降宣告利率 最低台幣保單落在國壽 利率殺到0.43%。(鉅亨網資料照)
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各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，9 月十大壽險中僅剩國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽等 4 家續降宣告利率，不過，國壽、中壽、新壽現售的主力商品都已經不變，而市面上利率最低的台幣保單落在國壽，利率殺到 0.43%。

十大壽險中僅國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽等 4 家公司的保單再降息，其餘包括：富邦人壽、元大人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽都未調整。

國壽現售的主力台外幣保單都未再降息，但是有 3 張停售的台幣保單宣告利率再降 0.03%、降到僅剩 0.43%，不過，國壽強調，台幣保單現售商品，宣告利率仍介於 1.45-1.65% 之間。此外，有 3 張停售的澳幣保單再降息 0.1%，調整後利率介於 2.5-3.25% 之間。

中壽則表示，9 月現售商品的宣告利率皆無調整；停售商品部分，調整 2 檔台幣保單宣告利率，調降幅度為 5bps，調整後宣告利率為 1.75%。

台灣人壽的台幣保單調降 5bps，調整後最高仍有 2.2%，最低也仍在 1% 之上；美元保單也調降 10bps，調整後美元保單最高仍撐在 3.15%，台壽表示，本月調整後，共影響 23 張現售保單。至於人民幣澳幣保單本月未調整，人民幣保單最高宣告利率維持 2.60%、澳幣保單最高則為 2.50%。

新壽表示，本月份因反應避險成本，故調降部分台幣利變保單宣告利率，其中，現售商品都已無調整，而停售保單部分，調整後宣告利率結果為 1.13-2.05%；其餘外幣保單基於宣告平穩機制，也無調整。

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