成本壓力劇增 德國馬牌輪胎計劃全球裁員3萬人

隨著疫情推升成本壓力，德國輪胎廠馬牌集團 (Continental AG) 計劃進行重組計劃，以削減每年超過 12 億美元的高額成本，其中包含 3 萬名員工的裁員及調動計劃，約佔員工總數的 13%。

馬牌集團執行長 Elmar Degenhart 週二 (1 日) 於聲明中表示，汽車產業正面臨 70 年來的最大危機，又以零組件供應商所受打擊特別嚴重，並稱其重組計劃的九成可能影響該公司約 3 萬個工作崗位，預計將在 2025 年執行。

目前馬牌集團在全球擁有約 23.2 萬名員工，包含德國當地 5.9 萬名員工。該公司表示，德國業務將受到重創，預計將有 1.3 萬名員工面臨裁員風險，裁員比例高達 22%。

據了解，目前進行中的重組計劃已影響約 3000 個工作職位，員工代表對最新的裁員行動感到憤怒，並要求採取更公平的措施。

馬牌集團員工領袖 Hasan Allak 在聲明中表示：「這是沉重的一擊，管理階層過去幾年的失職，例如誇大增長目標、品質問題以及數十億美元的沖銷，為我們帶來如此致命的狀況。」

因市場不確定性加劇，馬牌集團至今仍未提供全年財測，該公司週二 (1 日) 表示，預計全球汽車市場將花費 5 年時間，才能回到 2017 年的水平。